La millonaria herencia que deja Berlusconi: ¿Cómo se repartirá su fortuna?

A partir de este verano, será posible realizar una pedida de mano en la famosa barandilla del Titanic al sonido de 'My Heart Will Go On' de Céline Dion. El buceo de 2 horas, a una profundidad de 3.800 metros, se llevará a cabo a bordo de un sumergible que permitirá a los dos enamorados viajar casi de forma autónoma.