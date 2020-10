Así protegen a los mayores de 65 años frente a la segunda ola de coronavirus en Europa

Suecia sigue siendo la excepción a las medidas que están adoptando en Europa. La cifra de contagios de coronavirus entre mayores es menor a la registrada en primavera y se desmarca: "Los ancianos y grupos de riesgo estarán sujetos a las mismas recomendaciones que el resto de la población".

Las autoridades no aislarán a los mayores. Quieren evitar problemas de salud emocional, como ocurrió en primavera. A su favor, un nivel más bajo de contagios que entonces. Hasta ahora, las autoridades han informado de que se han registrado 108.969 casos de coronavirus y cerca de 6.000 fallecidos desde el comienzo de la pandemia.

"Individualizar las medidas"

Los expertos recomiendan, si es posible, medidas basadas más en la autonomía que en la edad. Eduardo Delgado, psiquiatra y geriatra del Hospital de la Princesa en Madrid cree que "Hay que individualizar en la medida de lo posible las medidas que se tomen para una población muy heterogénea" .

Insiste en la autonomía de la persona mayor, porque si se le aísla o se le confina perderá "movilidad, se limita la actividad y eso repercute en poder volver a recuperar esa autonomía previa que tenía".

La 'rebelde' de Reino Unido

En Reino Unido, donde sí van a aislar a los mayores, tienen una nueva líder en las redes sociales. Se trata de una mujer de 83 años que asegura que no se va a quedar en casa: "Me quedan pocos años y no me va a encerrar en casa un gobierno que lo ha hecho todo mal".

El aislamiento de las personas mayores puede acarrear otros problemas, de salud y también emocionales y psicológicos.

Aunque en toda Europa se adoptan ya nuevas restricciones en un intento por evitar el drama de las residencias durante la pasada primavera, en la primera ola de coronavirus.

El continente europeo es en estos momentos el epicentro del coronavirus. Se detectan entre 130.000 y 160.000 nuevos casos diarios. En total se han registrado 8 millones de contagios. En los próximos días se celebrará una nueva cumbre de líderes europeos dedicada en exclusiva a la pandemia.