Así es el barco que chocó contra el puente de Baltimore y lo derrumbó en segundos

El mayor puente de Baltimore (Maryland) se derrumba tras el impacto de un carguero. El carguero DALI, con bandera de Singapur, viajaba de Baltimore a Colombo, Sri Lanka, cuando se ha estrellado contra el puente Francis Scott Key, confirma MarineTraffic. Con el impacto, varios vehículos han caído al río Patapsco y se busca a 20 personas desaparecidas.

La Autoridad de Transporte de Baltimore ha confirmado en en la red social X que parte del puente, el mayor de la ciudad, "colapsó tras ser golpeado por un barco". El incidente se produjo sobre las 05:35 (GTM) horas del martes, según la Policía de la ciudad.

El puente Francis Scott Key en Baltimore medía casi tres kilómetros de largo (2,57 km). El Departamento de Bomberos de la ciudad de Baltimore describió el derrumbe del puente como un incidente con muchas víctimas y dijo que los trabajadores estaban buscando a siete personas en el río. Ahora la búsqueda de personas se ha ampliado a 20, según un portavoz del Departamento de Bomberos de Baltimore, Kevin Cartwright. Los servicios de emergencia ya trabajan ahora para tratar de localizar a esas personas, que podrían estar en riesgo de hipotermia, ya que los termómetros marcan temperaturas bajo cero.

Hasta el lugar donde se ha producido el choque se ha trasladado el alcalde de Baltimore, Brandon Scott. En su perfil de la red social 'X' ha confirmado que los servicios de rescate ya se encuentran trabajando en el lugar. "Estoy al tanto y en camino del incidente en el Key Bridge. He estado en contacto con @BaltimoreFire, Jefe Wallace, con el gobernador de Maryland, Wes Moore, @JohnnyOJr y @AACoExec. El personal de emergencia está en la escena y los esfuerzos están en marcha", escribía.

Se ha abierto una investigación, aunque la causa de la caída del puente es la fuerte colisión del buque contra un pilar de la estructura. La policía ha descartado cualquier intencionalidad en el incidente.

Cómo pudo chocar el buque contra el puente

El perito de incendios y arquitecto experto en seguridad, Jorge Murtra, ha intervenido en el programa de 'Espejo Público' para tratar de explicar cómo un gran barco ha podido chocar contra el puente y que se venga abajo en cuestión de pocos minutos.

"El impacto de un portacontenedores ha tumbado el puente de una forma rapidísima (...) La fuerza es siempre la masa por la velocidad. Por poca velocidad que vaya y una masa enorme ha tumbado el puente", asegura. "Es un impacto no normal, otra cosa es la altura del puente, la altura del porta contenedores, que seguramente no pasó por el sitio adecuado", añade.

Los puentes no están pensados "para recibir el impacto de una masa brutal aunque sea a muy poca velocidad". "Si ha impactado en un pilar, es suficiente para descompensar una estructura (...) las grandísimas tensiones las aguanta el pilar y si tumbas un pilar se viene abajo un puente". El puente se construyó en 1977 y "si está mantenido, no hay oxidaciones... no tiene problemas; ha sido el impacto".

En el siguiente mapa puede consultar el lugar exacto donde se ha producido el impacto del buque carguero:

Así es el carguero que ha derrumbado el puente

El gran barco Baltimore que ha impactado contra el puente Francis Scott Key Bridge de Baltimore es el carguero 'Dali'. Mide 300 metros de largo (el Bernabéu o el Camp Nou no superan los 100 metros) y 48 metros de ancho. El carguero, con bandera de Singapur, salía de Baltimore y se dirigía a Colombo, Sri Lanka.

Rescatan a dos personas vivas tras el derrumbe del puente

Dos personas han sido rescatadas vivas de las aguas del río Patapsco de Baltimore donde un puente metálico de 2,5 kilómetros de largo se ha venido abajo tras la colisión de un carguero.

El jefe de bomberos de la ciudad, James Wallace, informó a los medios locales de que de las dos personas rescatadas, una se encontraba ilesa y la otra fue trasladada a un hospital y en estado grave. De hecho, otra portavoz de bomberos había dicho previamente a la cadena CNN que había veinte desaparecidos.

Valencia investiga cómo evitar estos accidentes

Investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón (Icitech) de la Universitat Politènica de València (UPV) trabajan sobre el concepto de fusible estructural en edificios para aislar las zonas que puedan colapsar por algún fallo y que en un futuro pretenden aplicar a los puentes, lo que podría evitar accidentes como el de Baltimore, recoge 'EFE'.

El investigador José Miguel Adam Martínez explica a 'EFE' que por lo visto en las imágenes del accidente de Baltimore, "el puente, a priori y según como colapsa, parece que está bien diseñado y todo conectado bien pero al haber un impacto en un elemento clave ha hecho que este fallo local arrastre por completo la estructura".

"Lo que está por encima de la pila -la estructura vertical de soporte y sustentación del puente- tal y como se ve, está bien diseñado; hay mucha continuidad y todo está perfecto. Sin embargo, cuando falla algo, esta continuidad tira del resto de la estructuprovocara y un colapso a gran escala", añade. "Hay soluciones en estos puentes en vías navegables en los que se deja una isla alrededor de la pila para protegerla y en el caso de que vaya un barco de cara a la pila frene el impacto. No he llegado a ver si en este había esos elementos pero si los había, la energía que llevaba el barco ha pasado por encima de esa protección".

Adam explica que actualmente tienen una vía de trabajo "monitorizando y evaluando este tipo de puentes de acero como el de Baltimore ante fallos locales o menores; cuando hay un fallo, analizamos si se va a propagar al resto del puente o no".

"Trabajamos en lo que se llama un concepto de fusible estructural; no es un elemento como tal, es un concepto: cuando hay un fallo muy grande en una parte del edificio dejamos que esa parte que va a fallar, falle y que no se propague al resto. De ese modo, evitamos fallos inevitables como el caso del puente de Baltimore", afirma. "Hay un elemento clave que es la pila, hay que protegerla frente al impacto de barcos porque si falla, va a provocar un desastre. Otra opción es diseñar el puente para que, ante ese fallo, no se propague al resto", concluye.

