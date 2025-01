Así afecta al medio ambiente y al agua el polvo rosa usado en los incendios de Los Ángeles: "Hay que ser rigurosos"

Los focos de Hollywood se apagaron el pasado 7 de enero. Más de 11 días de fuego que han escrito, a base de ceniza, un capítulo negro en la historia de California. Los incendios de Eaton y Palisades son ya el tercero y el cuarto más destructivos de este estado, con 25 muertos y más de 16.000 hectáreas arrasadas tanto al noroeste como al noreste de Los Ángeles.

Las llamas han devorado todo a cientos de familias de clase media y también a celebridades como Mel Gibson o Paris Hilton. Todo comenzó con una alerta por una ventisca que provocaría ráfagas de hasta 160 kilómetros por hora. Horas después del aviso, un residente del parque de Topanga alertaba a los bomberos de la estación de Pacific Palisades de que un matorral estaba ardiendo. A partir de ahí se sucedieron las malas noticias. Muchos de los 27.000 vecinos de Pacific Palisades y en solo 7 horas el fuego multiplicó por 10 su tamaño.

Ese mismo día por la tarde, pasadas las 18:00 horas, en las montañas de San Gabriel, comenzaba a arder el que se denominó 'incendio Eaton' con llamas que avanzaban velozmente hacia Pasadena y Altadena. Después llegó 'Hurst', 'Kenneth', 'Lidia', 'Auto' y 'Sunset' que hizo su aparición estelar en pleno Hollywood.

El fuego puso al límite de sus fuerzas a un ejército de más de 15.000 bomberos que trabajaron sobre el terreno haciendo uso de todos los medios a su alcance, entre ellos uno que a continuación vamos a comentar: el polvo rosa o rojo.

Se roció un polvo rosa o rojo brillante sobre las zonas afectadas que a continuación vamos a explicar qué es. Se trata de un retardante de fuego, en concreto el producto utilizado se llama Phos-Chek y lo comercializa una empresa llamada Perimeter. En la encuesta de la semana pasada nos pedisteis que profundizáramos en este producto y vamos a intentar explicaros todo lo que se sabe de la mano de Enrique Fernández, Oficial de Bombero de la Comunidad de Madrid.

No es una técnica novedosa, ya que se lleva utilizando desde 1963 y según publicó Associated Press en 2022 fue el retardante de fuego más usado en el mundo. En España, según nos explica Enrique, se comenzó a usar un poco más tarde, en la década de los 80. Y, aunque en la Comunidad de Madrid no se utilizan retardantes a largo plazo, en otras comunidades sí, sobre todo en las que cuentan con aviones de carga en tierra o anfibios tipo Air Tractor.

Enrique Fernández nos explica de forma didáctica cómo funcionan estos retardantes: "El polvo rosa o rojo es lo que llamamos en el argot de incendios forestales un retardante a largo plazo que son compuestos químicos inorgánicos. Lo que hacen básicamente es dificultar la reacción química de la combustión de los productos celulósicos, de la madera. ¿Cómo se dificulta esa combustión? Pues por un lado, el producto cuando se lanza recubre la vegetación que nosotros la designamos como combustible y aislando el material combustible, por tanto hace esa sofocación, la cubre e impide la salida de gases volátiles e inflamables y la formación de llama. Junto con esa reducción de gases combustibles el propio producto suelta gases no combustibles. Ambos efectos se combinan y al final se consigue una combustión defectuosa generando un residuo carbonoso y en definitiva un retraso de la combustión".

La empresa ha informado de que la composición del producto es un 80% agua, 14% sales de tipo fertilizante y 6% agentes colorantes e inhibidores de corrosión, pero lo cierto es que no se conoce al 100% todos los productos que lleva. "Yo entiendo que es un tema de protección de la fórmula del fabricante", matiza Fernández para añadir: "De manera general estos tipos de retardante a largo plazo son siempre un poco lo mismo. Hay unos compuestos químicos, en este caso fosfatos o sulfatos en combinación con amonio, un espesante que el espesante lo que hace es que evita la dispersión de la descarga desde el medio aéreo y facilita la adherencia al combustible, a la vegetación. Un anticorrosivo para evitar que ese producto deteriore las conducciones metálicas por las que se desplaza y un colorante, que es muy importante para identificar la zona de la descarga, la zona atacada con ese retardante. El agua combina todos estos productos, es como el vector de mezcla. Incluso si el agua se evapora el producto sigue siendo eficaz".

Pero el uso de este retardante no está exento de polémica, ya que en 2022 los Empleados del Servicio Forestal por la Ética Ambiental presentaron una demanda acusando a la agencia federal de violar las leyes del agua limpia argumentando que estos retardantes matan a los peces. Una jueza mostró su consonancia con esta organización, pero en su fallo permitió que el Servicio Forestal continuara usando el retardante mientras busca un permiso de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

Está prohibido su uso en áreas ambientales sensibles, como vías fluviales y hábitats de especies en peligro de extinción. Pero en los casos "en los que la vida humana o la seguridad pública" está amenazada existen excepciones a la prohibición.

En España la norma que regula este campo es la UNE 23530:2021. Esta norma determina que el efecto de los retardantes a largo plazo se debe conseguir sin que ello suponga un riesgo para las personas y el medio ambiente. Es más, de todas las propiedades de los retardantes a largo plazo reguladas en esta norma se presta especial atención a la eficacia de los retardantes en la extinción y a la toxicidad e impacto ambiental. "Por tanto todos entendemos que los productos modernos adquiridos por las administraciones deber ir en consonancia con esta mayor exigencia de seguridad la norma", explica el Oficial de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

Los fabricantes lo que indican es que para que su uso normal no suponga un riesgo significativo para las personas y un impacto negativo medioambiental es necesario seguir las recomendaciones: las ratios de mezcla, un correcto mantenimiento del producto y comprobar el contenido de sales de la disolución.

Preguntado por cómo afecta al agua, Enrique insiste: "Hay que ser riguroso y apoyarse en datos concretos y estudios realizados. Habrá que considerar, entre otras cosas, su composición química y la cantidad de uso. Hemos dicho que algunos de sus componentes son muy similares a los fertilizantes sintéticos y por tanto al no ser biodegradables, si grandes cantidades de producto caen al agua pueden producir eutrofización cerca de cursos de agua. Hay una perdida de esa calidad, pero ojo, depende de qué curso de agua se trate" y aclara que si es un río de corrientes rápidas se diluirá mejor que si por el contrario es una zona con agua estancada.

