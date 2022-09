Asesina a su violador y la obligan a pagar una indemnización millonaria a su familia

Una joven estadounidense de 17 años que sufrió abusos sexuales y violaciones durante más de dos años y posteriormente mató a su agresor, es condenada a pagar una indemnización millonaria a su familia. La menor, Pieper Lewis, sufrió abusos durante más de dos años por un hombre que le ofreció vivir en su casa cuando ella residía en la calle.

Pieper Lewis aseguró que ella no quería irse a vivir con su violador, Zachary Brooks, pero no tenía otra alternativa porque no tenía dónde ir. Acababa de huir de la casa de su madre adoptiva porque también ejercían abusos contra ella. La mala suerte se cebó con ella, ya que la situación volvió a repetirse, esta vez bajo un techo diferente.

Brooks comenzó a explotarla sexualmente y cobraba para que otros hombres la violaran. Estos abusos se repitieron en numerosas ocasiones hasta que, una noche, la joven decidió terminar con la pesadilla en la que se encontraba sumergida y asesinó a su violador asestándole varias puñaladas mientras dormía.

La joven agredida se define a sí misma como "una superviviente"

El juez del caso, David M. Porter, condenó a la adolescente a cinco años de libertad condicional, a servicios sociales y a pagar una indemnización de 150.000 dólares a la familia de su agresor. La joven lleva dos años detenida y durante este tiempo se ha sacado el título de bachillerato. Uno de sus abogados ha asegurado que la joven "tiene planes de futuro" y que "le está yendo muy bien dadas las circunstancias".

Ella se define como "una superviviente" y durante el juicio, compartió unas duras declaraciones: "Enfrento violación, abuso, odio, traición, manipulación, abandono, pérdida de un padre, soledad... Me pregunto qué más llevaré en ese saco de dolor".