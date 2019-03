Al Asad asegura que si la alianza rusa no funciona, EI destruirá toda la región

EN LA TELEVISIÓN PÚBLICA IRANÍ

El presidente sirio, Bashar Al Asad ha hablado por primera vez para los medios tras el inicio de los bombardeos rusos en su país. Al Asad ha afirmado que si la alianza formada por Rusia, Irán, Siria e Irak no tiene éxito, la región puede quedar "destruida" por el terrorismo. Insiste además en que los países occidentales no podrán acabar con EI hasta que no dejen de darles apoyo.