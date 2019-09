Este lunes empieza la cumbre del clima en Nueva York, con muchos retos y con un gran ausente: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha convocado una cumbre sobre la protección de minorías religiosas en la misma sede de Naciones Unidas. En la del clima participarán 60 líderes mundiales, entre ellos, Pedro Sánchez.

Se exige compromisos concretos de los gobiernos para hacer frente a la amenaza mundial que supone el cambio climático. Ya que los últimos cinco años han sido los más cálidos de la historia y el nivel del agua ha subido a un ritmo mayor del esperado

Serán 60 países, entre ellos China, Rusia e India, los que presente proyectos concretos para empezar a descarbonizar sus economías. Estados Unidos, uno de los países más contaminantes, no solo no asistirá sino que Donald Trump ha convocado en otra sala un foro sobre protección de minorias religiosas, dejando la claro que no cree en la urgencia climática.

El que si esta ya en Nueva York es el presidente en funciones Pedro Sánchez que presentará los planes de España para iniciar una transición justa a energías renovables. Un viaje criticado desde la oposición por la inestabilidad política en nuestro país.

Una de las presencias más esperadas será de la joven Greta Thumber, la líder juvenil que abandera las exigencias de los más jóvenes para se tomen medidas concretas contra el cambio climático .