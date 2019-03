Antonio Ledezma: "Creo que el pueblo de Venezuela ni se cansa ni se rinde"

El líder opositor venezolano Antonio Ledezma, que se encuentra en Estrasburgo para recoger del premio Sájarov 2017, ha hecho énfasis en que el sigue siendo el Alcalde Metropolitano de Caracas: “Yo soy el Alcalde legítimo de Caracas. Los votos que yo obtuve no me los pueden birlar sin tener ningún impacto. En las elecciones del domingo no se eligió alcalde metropolitano . Hay un alcalde encargado y el legítimo es el que le está hablando.”

Ledezma considera que es más útil fuera que dentro del país, porque a él lo tenían secuestrado. “Estuve secuestrado más de mil días, qué más iba a esperar. Yo creo que la gente ve en uno el esfuerzo que hace el ciudadano que defiende los suyo. Es como el niño que pelea por un juguete, en mi caso es un adulto que pelea por su libertad y que no puede ser el juguete de nadie.“

El premio que otorga el Parlamento Europeo significa mucho para Ledezma: “Este premio es para Venezuela, es para los que han luchado en la calle. Gracias a la lucha del grupo de la resistencia hoy se habla de Venezuela en el Mundo. Este es un reconocimiento al país”. Tras preguntarle sobre a quién irá destinado el premio en metálico, el líder opositor cree que debería ser para los familiares de muchos presos políticos.

Este premio llega en un momento donde se cuestiona la falta de unidad en la oposición. Ledezma también fue crítico con esta situación “creo que ha habido un problema de conducción y en eso tiene que asumir su responsabilidad la dirigencia política . El pueblo lo ha dado todo, la gente no le ha regateado nada a los lideres políticos. Los políticos le han fallado a la ciudadanía y esto ha hecho que se sientan usados.”

Ha terminando la entrevista muy positivo, destacando que hay que seguir luchando porque “no hemos perdido a Venezuela todavía”.

El ex alcalde de Caracas salió el 17 de noviembre de Venezuela, donde se encontraba en arresto domiciliario, a través de Colombia, y su destino final ha sido España.

Estas son las palabras del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, acompañado de Patricia Ceballos y familiares de presos políticos.