Antes de llegar a la Casa Blanca, Trump consigue hacer temblar a medio mundo en 70 minutos de rueda de prensa hablando de sus planes sobre los países vecinos

No descartó utilizar la presión militar o económica en sus planes de expansión territorial. Aunque muchos califican la idea de "inverosímil", Donald Trump afirmó que Estados Unidos debería adquirir Groenlandia y recuperar el Canal de Panamá. "Groenlandia no está en venta", dijo el primer ministro de Groenlandia, Mute Bourup Egede, respondiendo a Trump. "Groenlandia es nuestra desde hace más de 600 años. No estamos en venta y nunca lo estaremos. No debemos perder nuestra larga lucha por la libertad", afirmó el primer ministro de la isla.

Además el rey danés, Federico X, soberano de Dinamarca y los territorios autónomos de las Islas Feroe y Groenlandia, modificó recientemente el escudo de armas danés para dejar claro a Trump de quién es Groenladia. Durante 500 años, el escudo de armas danés presentó tres coronas, el símbolo de la Unión de Kalmar, entre Dinamarca, Noruega y Suecia, que se gobernó desde Dinamarca entre 1397 y 1523. Pero en la versión actualizada, las coronas fueron eliminadas y reemplazadas por figuras mucho más grandes de un oso polar y un carnero, como símbolo de Groenlandia y las Islas Feroe respectivamente.

Groenlandia: el codiciado paraíso helado

Trump codicia Groenlandia por su situación estratégica, puede convertirse en fundamental en nuevas rutas comerciales. Sus reservas minerales serían esenciales para buena parte de la industria tecnológica avanzada. “Por motivos de seguridad nacional y libertad en todo el mundo, Estados Unidos de América considera que la propiedad y el control de Groenlandia es una necesidad absoluta”. Además hay que recordar que desde 2009, Groenlandia tiene derecho a declarar su independencia. Sin embargo sus casi 60.000 habitantes dependen de Dinamarca para sus intereses económicos y para gestionar el control de su territorio. Aunque cada son más lo que no miran con desagrado un posible acuerdo a más inversiones estadounidenses.

Y también el Canal de Panamá

“Los necesitamos para la seguridad económica: el Canal de Panamá se construyó para nuestras fuerzas armadas”, afirmó Trump. Entonces ¿no descarta a usar la fuerza militar para hacerse con él?, le preguntaron los periodistas. Y el fututo presidente de Estados Unidos respondió al más puro estilo Trump, amagando. “No voy a comprometerme a eso. Tal vez tengan que hacer algo”.

Criticó la decisión que tomó Carter en 1978 de devolver el control del canal a Panamá. Quiso guardar un cierto respeto a la figura del expresidente justo cuando se están celebrando estos días los homenajes por su muerte, pero como siempre dejó una puntada dada. "Pero fue un gran error”, añadió. “Nos costó el equivalente a un billón de dólares”.

Entre divagaciones, medias verdades e insinuaciones, el futuro presidente ofreció un catálogo de objetivos para su nuevo mandato. Como la promesa de "indultos importantes" para los acusados de asaltar el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. También amenazó con "desatar el infierno" en Oriente Medio si los rehenes en Gaza no era devueltos a sus familias antes del día de su investidura, el próximo día 20. Y remató con la posibilidad de convertir Canadá en el estado 51 de Estados Unidos, algo que ya cuenta con el rechazo total de la mayoría de los políticos de ese país. Donald Trump quiere dejar claro desde el principio por qué se considera el rey del mundo.

