Panamá responde a la amenaza militar de Trump sobre el Canal de Panamá: "Es una conquista irreversible"

La relación entre Estados Unidos y Panamá ha vuelto a tensarse después de que el presidente electo estadounidense, Donald Trump, manifestara su intención de "recuperar" el control del Canal de Panamá, acusando al país centroamericano de imponer tarifas de paso excesivas y de permitir, según él, que China "básicamente se esté haciendo con el control" de la infraestructura. Las declaraciones, ofrecidas en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), llegan a poco más de dos semanas de la investidura del líder republicano, prevista para el próximo 20 de enero.

En una conferencia de prensa, cuando se le preguntó a Trump si podía asegurar que no recurriría a la coerción militar o económica para controlar el canal, Trump respondió: "No, no puedo asegurarles nada sobre ninguno de los dos. Pero puedo decir esto: los necesitamos para la seguridad económica".

El magnate, que suele utilizar un tono provocativo en sus comparecencias, vinculó su postura a la creciente influencia de China en la región. "El canal de Panamá fue construido para nuestro Ejército. Se lo entregamos a Panamá, no a China, y han abusado de ese regalo. Nunca debió haberse tomado esa decisión", afirmó.

Panamá responde: "El canal no es negociable"

La réplica no se hizo esperar. Javier Martínez-Acha, canciller panameño, calificó las palabras de Trump de injustificadas y "sin fundamento". "El canal de Panamá es parte de la lucha de nuestro país por su soberanía plena y es una conquista irreversible. Las únicas manos que controlan el canal son panameñas y así seguirá siendo", enfatizó el alto funcionario.

Añadió que su gobierno es "abierto al diálogo hoy y siempre, a las inversiones y a las buenas relaciones, pero con la clara consigna de que la Patria está en primer lugar". "La soberanía de nuestro canal no es negociable", ha asegurado.

Los tratados y la legitimidad

Panamá abolió su Ejército tras la invasión estadounidense de 1989, una herida histórica en la nación canalera. Con respecto al tratado que transfirió la operación del canal, el país centroamericano insiste en la legitimidad de lo pactado en los acuerdos Torrijos-Carter de 1977, donde se estableció la neutralidad permanente de la vía acuática.

"El canal no es negociable", subrayó Martínez-Acha, quien recordó que Estados Unidos sigue siendo el principal usuario de la infraestructura, y que "alrededor del 3 % del comercio mundial atraviesa esta ruta".

Por ahora, no hay claridad sobre cómo Trump buscaría revertir la situación. "Tendremos que hacer algo", se limitó a decir el presidente electo al ser interrogado sobre posibles medidas. El gobierno panameño, mientras tanto, se muestra firme en que el canal es un símbolo de soberanía y que su control "no está en venta". La tensión se incrementa a medida que se acerca el día 20 de enero, cuando Trump tomará posesión.

Funeral de Carter

Estas palabras de Trump coinciden con la inminente despedida al expresidente Jimmy Carter, fallecido el 29 de diciembre a los 100 años. Carter, durante su mandato (1977-1981), negociaría los tratados que permitieron la transferencia progresiva de la vía interoceánica a Panamá, completada en 1999. Trump considera este traspaso como un "gran error" y achaca que, en parte, facilitó la derrota de Carter en 1980. El féretro de Carter llegará a Washington para su funeral de Estado este mismo jueves.

