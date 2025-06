Nuevo giro en la desaparición de Madeleine McCain: el excompañero de piso del principal sospechoso asegura que "escondió pruebas"

Después de una nueva y fallida búsqueda de pistas en Portugal relacionada con la desaparición de Madeleine McCann, un testimonio procedente de Alemania ha reavivado el debate sobre la posible implicación de Christian Brueckner, único sospechoso señalado oficialmente pero aún no imputado por los hechos.

Thomas Hertel, quien compartió piso con Brueckner durante su adolescencia en un hogar juvenil gestionado por una organización benéfica evangélica en Alemania entre 1992 y 1995, ha pedido públicamente a las autoridades germanas que reanuden los registros en todos los inmuebles vinculados al sospechoso.

En declaraciones al 'Sunday Mirror', Hertel expresó su convicción de que "las pruebas tienen que estar en algún sitio", y subrayó que Brueckner "acumulaba todo tipo de objetos extraños".

Este aviso ha tenido lugar tras el reciente operativo policial en los alrededores de Praia da Luz, localidad del Algarve portugués donde la niña británica de tres años desapareció mientras estaba de vacaciones con sus padres y hermanos.

La búsqueda fue impulsada por la Fiscalía de Braunschweig, que trabaja junto a la policía portuguesa en el caso, y se centró en una zona de 50 hectáreas situada a unos tres kilómetros de una antigua vivienda de Brueckner.

Durante el operativo, que empleó excavadoras, herramientas manuales, drones y rastreos sobre el terreno, no se hallaron nuevos indicios que permitan avanzar en la investigación.

"Jamás dejaba entrar a nadie en su habitación"

Hertel sostiene que su antiguo compañero "jamás dejaba entrar a nadie en su habitación" y que desde su balcón observaba "tarros de conserva que contenían lo que parecían ser órganos o intestinos".

A su vez, asegura que en aquella época sospechaba que Brueckner mataba animales del entorno y conservaba sus restos, algo que, según él, resulta inexplicable dado que el centro no suministraba ese tipo de alimentos.

"Estoy convencido de que escondió pruebas. Hay que registrar todos los lugares en los que vivió. No se puede confiar en lo que dice", añadió Hertel, quien considera que Brueckner es una "bomba de relojería" que no debería ser puesto en libertad.

Brueckner, principal sospechoso, cumple condena por violación

Christian Brueckner, de 48 años, cumple actualmente una condena de siete años de prisión por la violación de una mujer estadounidense de 72 años en la misma región del Algarve en 2005. Se prevé que podría quedar en libertad a finales de este año, lo que incrementa la presión sobre las autoridades para esclarecer su posible relación con la desaparición de Madeleine.

La fiscalía alemana ya inspeccionó en el pasado una finca abandonada propiedad de Brueckner, donde se descubrieron objetos ocultos, como memorias USB y textos de contenido perturbador. A pesar de estos hallazgos y de que fue señalado como principal sospechoso en 2020, aún no se han presentado cargos en su contra.

Nueva teoría acerca de la desaparición

Por otra parte, en Portugal surgieron recientemente nuevas teorías no confirmadas que apuntan a un posible atropello accidental de Madeleine por parte de un conductor ebrio, que luego habría ocultado el cuerpo en el mar. Sin embargo, esta hipótesis no ha sido ratificada por las autoridades y no ha desplazado el foco de las pesquisas sobre Brueckner.

Los padres de Madeleine, Kate y Gerry McCann, han reiterado en múltiples ocasiones su compromiso con la búsqueda de su hija. En un comunicado reciente, afirmaron: "No importa lo lejos o cerca que esté, Madeleine sigue presente con nosotros cada día".

