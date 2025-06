La última hora del caso Madeleine McCann: un presunto asesino a punto de salir en libertad y un nuevo testimonio clave

Las autoridades alemanas han intensificado sus esfuerzos en el caso de la desaparición de Madeleine McCann con un nuevo frente: un testimonio que insiste en la necesidad de registrar más zonas en territorio alemán. Esta nueva línea se produce tras concluir sin resultados la reciente búsqueda llevada a cabo en el Algarve portugués, solicitada por la Fiscalía de Braunschweig con apoyo de la policía lusa.

El operativo se desplegó cerca de la pedanía de Praia da Luz, en las inmediaciones del lugar donde la niña británica fue vista por última vez el 3 de mayo de 2007, cuando pasaba unos días de vacaciones junto a su familia. Las fuerzas de seguridad recorrieron unas 50 hectáreas de terreno con maquinaria, drones y dispositivos especializados, buscando pruebas que relacionen a Christian Brueckner con la desaparición.

El sospechoso, de 48 años, cumple actualmente una condena de siete años por la violación de una mujer estadounidense en la misma región portuguesa en 2005. Su posible salida de prisión a finales de año ha añadido presión sobre los investigadores, que siguen sin encontrar elementos concluyentes que permitan resolver el caso.

Un antiguo compañero del sospechoso insta a revisar todas sus antiguas residencias

El nuevo impulso a la investigación llega a través de Thomas Hertel, quien compartió residencia con Brueckner entre 1992 y 1995 en un centro de acogida gestionado por una organización benéfica evangélica. Hertel ha pedido públicamente a la policía alemana que realice nuevos registros en todos los lugares donde vivió el sospechoso. "Estoy triste. Los padres se merecen que Maddie sea encontrada", afirmó en declaraciones al Sunday Mirror.

Según su testimonio, Brueckner habría podido esconder pruebas comprometedoras dentro de su país de origen. "No creía que fueran a encontrar nada en Portugal, pero creo que podrían encontrar algo si excavan más en Alemania", señaló.

El excompañero ha explicado que el comportamiento del acusado ya mostraba señales inquietantes. Recordó que solía guardar tarros con restos que parecían órganos o intestinos, y que nunca procedían de las provisiones habituales del centro. "Sabíamos qué provisiones nos compraba el hogar, y nunca nos compraban órganos, ni intestinos, ni nada parecido", relató.

Brueckner sigue sin ser imputado por el caso McCann pese a las sospechas reiteradas

Christian Brueckner ha sido señalado durante años como principal sospechoso, pero nunca ha sido imputado formalmente por la desaparición de Madeleine McCann. A pesar de las investigaciones en Portugal, y de los registros realizados anteriormente en una granja abandonada de su propiedad donde se encontraron documentos y dispositivos de almacenamiento, no se han presentado cargos directos.

El nuevo testimonio apunta ahora a una posible localización de evidencias físicas aún no descubiertas. "Me gustaría que registraran todos los lugares donde vivió Christian. Brueckner no dice la verdad, así que es muy importante que encuentren alguna prueba para saber qué pasó realmente", declaró Hertel.

El caso, sin resolverse desde hace más de 18 años, continúa bajo investigación activa en Alemania. Mientras tanto, la posibilidad de que Brueckner quede en libertad añade una dimensión más al proceso, que mantiene el interés mediático e institucional tanto en Europa como a nivel internacional.

