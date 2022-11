La UE amenaza con abandonar la COP27 si no se respeta el objetivo de 1,5ºC: "Preferimos no tener una decisión a tener una mala decisión"

El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea (CE), Frans Timmermans, ha amenazado con romper con la cumbre del clima de Naciones Unidas (COP27) y abandonar la reunión si no se mantienen en el documento final los compromismos para no superar el límite de 1,5 Cº de calentamiento global. En un improvisado encuentro con los periodistas, el presidente ha señalado que "los socios de la UE están aquí para traer un buen resultado". Por ello, Timmermans ha apuntado que "prefieren no tener una decisión a tener una mala decisión".

"La UE quiere un resultado positivo, pero no queremos un resultado a cualquier precio. No aceptaremos resultados que nos lleven atrás, necesitamos avanzar y no retroceder. Y todos los ministros y yo mismo estamos preparados para irnos", ha aseverado.

Este sábado, el presidente de la cumbre climática COP27 y ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Sameh Shukri, admitió las dificultades para llegar a un acuerdo en la lucha contra el cambio climático por los intereses contrapuestos de las partes y les pidió compromiso para alcanzar un consenso que aborde los principales retos comunes.

El tema central de estas negociaciones es las exigencias de los países en desarrollo de que en esta COP27 se establezca un compromiso para crear un fondo independiente para financiar las compensaciones que se les deben por los daños que sufren a causa del cambio climático, que ellos apenas contribuyeron a causar. Timmermans ha señalado que "sin eso no seremos capaces de centrarnos en el fondo para los más necesitados (pérdidas y daños) y en que el dinero para esto venga de una amplia base de donantes".

Ayer, la UE anunció que aceptaría la creación de un fondo, algo a lo que era reacio anteriormente, pero condicionó su apoyo a esto a que fuera dirigido a los países "más vulnerables" y que la financiación del mismo recayera "en una amplia base" de donantes.

Esa referencia apuntaría, aunque Timmermans no mencionó a ningún país, a que países como China, Arabia Saudí o Catar, de gran desarrollo humano y económico, y cuyas emisiones contaminantes son ya entre las más altas del mundo pero que no son donantes en los fondos climáticos de Naciones Unidas, tendrían que comprometerse a contribuir.