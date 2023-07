Una alumna le pega un puñetazo en el ojo a una profesora por quitarle el móvil en clase

La agresión por parte de una alumna a su profesora han ocurrido en un colegio de la localidad de Fontibón, Colombia el pasado 19 de julio, mientras daba clase a los alumnos de 11º grado de Educación Media, lo que se corresponde con las enseñanzas de Bachillerato en España. La profesora, Dalia, ha denunciado los hechos en la red social de TikTok, donde el vídeo se ha hecho viral, superando las 500.000 visualizaciones.

En el vídeo, Dalia cuenta los hechos y como le recriminó a la alumna en repetidas ocasiones que dejase el teléfono móvil, pero la menor no hacía caso de las peticiones de la docente. También le propuso como alternativa que abandonara el aula, pero la alumna se negó, por lo que Dalia finalmente decidió que le iba a quitar el móvil. Lo que la docente no esperaba, era la reacción que tuvo la alumna y otras de las allí presentes, que le acusaron de no tener razón y le indicaban que le devolviese el teléfono a su compañera.

"Ella se me abalanza de una forma violenta, me arrincona, me empuja, empieza a esculcarme desesperada. Yo invito a los estudiantes para que alguien filme lo que está pasando", declara Dalia. Pero lo que pasó es que ninguno de los alumnos quiso filmar, ni ponerse de lado de la profesora.

Después de este incidente, decidió seguir dando clase, para restarle importancia a lo que acababa de pasar. Los alumnos se pusieron de parte de su compañera, que se arremangó y fue en dirección a la docente. Su reacción fue "yo tomo mis cosas y les digo: 'así es Colombia, chicos, tranquilos que yo me voy", lo que no se esperaba era que después de eso, la alumna le pegaría un puñetazo en el ojo.

Una de las cosas que más a sorprendido a Dalia, fue la pasividad que presentaron los estudiantes durante cierto momento, posicionándose a favor de su compañera y culpabilizando a su profesora.

Al fina del vídeo, Dalia lanza varia preguntas a los padres y otros decentes sobre qué hacer y cómo afrontar este tipo de agresiones que se están empezando a hacer comunes entre los más jóvenes, "¿qué es lo que está pasando? Porque esto es muy doloroso de narrarlo", concluye en el vídeo.