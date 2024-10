Alejandra Salvat, española en Líbano: "La situación a nivel emocional es complicada"

Alrededor de un millar de españoles residen en el Líbano, cifra que no cuenta a los 650 soldados que están en misión de la ONU. El Gobierno recomienda a los civiles que salgan del país, pero todavía no ha activado un plan de evacuación. Los que quieran marcharse tendrán que hacerlo por medios convencionales. El aeropuerto sigue operativo y el ministro de Exteriores ha dicho que hay tres vuelos comerciales a la semana directos a Madrid y que también es posible la salida por vía marítima. El Gobierno también ha asegurado que tiene localizados a todos los españoles allí, que ese dispositivo de evacuación está listo y preparado, y que Exteriores y Defensa se mantienen en permanente contacto para activarlos si las condiciones empeoran y cuando ya no sea seguro permanecer en el país.

Recorrer algunas calles de Líbano, tal y como se puede apreciar en las imágenes que acompañan esta noticia, supone descubrir la devastación que han dejado los últimos bombardeos. "Ahora mismo la situación es dramática", explica Alejandra Salvat, Coordinadora Cruz Roja y española en Líbano. Además, confiesa que "la situación a nivel emocional es complicada, no te voy a mentir". Duda de que se pueda llegar a producir "una guerra abierta en todo el territorio", pero sí considera que "todos los escenarios están abiertos". Entre las últimas novedades, comenta, que "se está planteando fletar un avión para sacar al menos a 200 personas y esto seguramente pase en las próximas 24 horas".

La situación de Blanca, española que lleva 20 años viviendo en Líbano, también es comprometida. Asegura que "efectivamente, la situación está empeorando", y que "si aumenta, seguramente tendré que plantearme salir".

Operación terrestre

Israel ha comenzado la incursión terrestre en el sur de Líbano. Esta madrugada, sus tropas entraban en el sur del país apoyadas desde el aire por los bombardeos de su aviación, algunos de ellos cercanos a Beirut. También han bombardeado uno de los mayores campos de refugiados palestinos en Gaza.

Según han confirmado las propias Fuerzas Armadas israelíes, la ofensiva militar terrestre es "selectiva y delimitada" en el sur del territorio libanés tras una intensa campaña de bombardeos contra Hezbolá.

"De acuerdo con una decisión a nivel político, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comenzaron hace unas horas una operación terrestre selectiva y delimitada en el sur del Líbano contra objetivos terroristas e infraestructuras de la organización terrorista Hezbolá, en varias aldeas cercanas a la frontera, que representan una amenaza inmediata y real para los asentamientos israelíes en la frontera norte", han anunciado las FDI en su cuenta de la red social X.

