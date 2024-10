Juan Rodríguez Garat, Almirante retirado: "Será considerado históricamente como la tercera guerra del Líbano"

Israel cumple su amenaza y arranca la incursión terrestre en el sur de Líbano. Ha sido durante la madrugada de este martes cuando sus tropas han entrado en el sur del país apoyadas desde el aire por los bombardeos de su aviación, algunos muy cercanos a Beirut. También bombardeaban uno de los mayores campos de refugiados palestinos en Gaza. Las propias Fuerzas Armadas israelíes confirmaban que la ofensiva militar terrestre es "selectiva y delimitada" en el sur del territorio libanés tras una intensa campaña de bombardeos contra el partido-milicia chií Hezbolá, a pesar de los llamamientos internacionales, incluido Estados Unidos, para que evitase una invasión del país. En las Noticias de la Mañana de Antena 3, Manu Sánchez ha podido hablar en directo con el Almirante retirado, Juan Rodríguez Garat, con quien analizamos la situación actual.

¿Es la historia de una invasión anunciada?, pregunta el presentador. Juan Rodríguez Garat sostiene que "no es exactamente una invasión, hay que reconocer que por lo menos por el momento no, aunque puede verse arrastrado Israel cada vez más lejos en territorio sirio, no es más que el cruce de la frontera para atacar objetivos concretos. Desde el punto de vista militar, por lo que tiene de simbólico, es importante la penetración por tierra, pero para Hezbolá lo duro han sido los bombardeos de estos últimos días. Aún así, la invasión por tierra, lo que sí que está claro, es que da carta de naturaleza a lo que ya será considerado históricamente la tercera guerra del Líbano, pero que hay que recordar que empezó el 8 de octubre pasado cuando Hezbolá empezó a bombardear Israel como respuesta a lo que ocurría en Gaza".

"Los libros de Historia dirán que empezó el 8 de octubre del año pasado"

"Realmente, aunque nos hayamos dado cuenta hace tan solo unas horas, los libros de Historia dirán que empezó el 8 de octubre del año pasado cuando en respuesta a lo que ocurría en Gaza, Hezbolá decidió tratar de abrir un segundo frente para aliviar la presión sobre Hamás. Ha conseguido abrir ese segundo frente, pero demasiado tarde porque Hamás militarmente está ya derrotado".

¿Guerra total?

Garat sostiene que "los límites son siempre extraños y difíciles de definir. En estos momentos es una incursión transfronteriza, pero evidentemente Hezbolá dará marcha atrás, se retirará un poco más lejos de la frontera, no a cinco, sino a diez kilómetros, Israel en cada ocasión tendrá que decidir si sigue adelante o no sigue adelante. Puede verse arrastrado a una situación como la de la segunda guerra de Gaza en 2006, que fue un fracaso para Israel y estoy seguro de que tomará todas las medidas a su alcance para que esto no ocurra, pero las guerras se sabe cómo empiezan y no cómo terminan. En este momento, el paso de Israel de poner soldados sobre el terreno libanés es un riesgo que seguramente Netanyahu tendrá controlado y que le podrá salir bien si la Comunidad Internacional consigue parar rápidamente la guerra y con eso consigue su objetivo político, que no militar, que es devolver a los refugiados israelíes a sus hogares al norte de Israel, pero también le puede salir mal como lE salió en 2006", sostiene.

¿Contra quién lanza Israel esta operación, contra Hezbolá, contra Irán?

"Israel no necesita una guerra con Irán ni tampoco Irán con Israel", explica. "Es el único factor de estabilidad que queda en la zona, no quieren una guerra entre las dos grandes potencias regionales, por lo tanto, Irán no está poniendo carne en el asador para apoyar a Hezbolá, ni Israel va a tratar de hacer lo mismo que con Hamás, es imposible. La Franja es un lugar pequeño, que estaba rodeado por Israel, y ahí se puede penetrar y ocupar la Franja el tiempo que Israel juzgue necesario para librarse de Hamás. Con Hezbolá no es así, el Líbano es demasiado grande y está rodeado de Siria, tiene suficiente capacidad para retroceder, tiene suficiente extensión en territorio para que Hezbolá no pueda ser derrotado, lo más que puede conseguir Israel es que temporalmente sus ciudadanos del norte de Israel consigan volver a sus hogares seguramente de la mano de un acuerdo propiciado por la Comunidad Internacional para renovar el alto el fuego de 2006".

