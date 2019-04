El alcalde de Londres anuncia que hará campaña en contra de que Reino Unido continúe en la UE

El alcalde de Londres, el conservador Boris Johnson, es una de las figuras de más peso del Partido Conservador, que ha disentido de la línea oficial del Gobierno y se situará en el bando euroescéptico de cara al referéndum del próximo 23 de junio.

En declaraciones ha afirmado que "lo último que habría querido es ir en contra de David Cameron o del partido, pero, aunque con pena, creo que no puedo hacer otra cosa", sostuvo el alcalde. También ha añadido que "la soberanía no es propiedad de los políticos, sino la capacidad de los ciudadanos de controlar sus vidas y estar seguros de que aquellos que salen elegidos son capaces de implementar las leyes que necesitan. El problema con Europa es que eso se ha erosionado gravemente", afirmó Johnson.

"He mantenido esta postura durante largo tiempo, he escrito muchos artículos sobre ello", dijo el alcalde, una figura que, según los analistas políticos en el Reino Unido, tendrá especial relevancia en la campaña previa al referéndum. Johnson afirmó que evitará enfrentarse en debates a otros miembros de su formación, pero subrayó que expresará públicamente sus opiniones a favor de romper los lazos con la Unión.

Los ministros más relevantes del Gabinete del primer ministro, David Cameron, han anunciado que respaldarán el punto de vista del jefe del Gobierno y defenderán los lazos con el Europa.

Cinco miembros del Gabinete, incluido el ministro de Justicia, Michael Grove, y otros altos cargos conservadores, anunciaron que aprovecharán la "libertad" que ha otorgado Cameron a sus colaboradores para expresar su punto de vista personal antes de la consulta.

Cameron había pedido a Johnson que se uniera a las filas de quienes defienden permanecer en la UE. "Le diría a Boris lo que le digo a todos los demás, que seremos más fuertes, estaremos más seguros y mejor dentro de la Unión Europea", afirmó el primer ministro.

En su declaración ante los medios, el alcalde de Londres argumentó que "todo el mundo debe agradecer a Cameron lo que ha logrado en un corto periodo de tiempo", en referencia al pacto con sus socios comunitarios, pero señaló que las reformas no son lo suficiente profundas.

"Existe un cuerpo judicial supremo, la corte europea de justicia, que proyecta sus decisiones sobre un territorio con 500 millones de personas.

Es un cuerpo judicial único contra el que no hay recurso posible. En mi opinión, esto esta fuera de control", dijo Johnson.

"Este no va a ser un debate sobre si amas Europa o no. De hecho, yo amo Bruselas, he vivido allí, y amo la cultura europea, considero que es la mayor civilización que ha producido este planeta, pero no deben confundirse las maravillas de Europa, las vacaciones Europa, la fantástica comida y las amistades con un proyecto político", afirmó el alcalde.