AhoraEnElMundo, las noticias internacionales que están marcando este martes 29 de enero

Maduro califica de ilegales las sanciones impuestas por Estados Unidos

Estados Unidos redobla el pulso contra Nicolás Maduro. El líder chavista asegura que tomará acciones “legales” ante las sanciones que impuso Washington el lunes contra la estatal de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y su filial en el país, CITGO. Acusa a Trump de “robar” esa empresa. Las sanciones estadounidenses afectan a 7.000 millones de dólares en activos de PDVSA en Estados Unidos y, según explicó el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, provocará pérdidas de unos 11.000 millones de dólares el próximo año. Horas antes de que se anunciaran esas sanciones, el líder de la oposición, Juan Guaidó, anunció la toma progresía y ordenada de los activos de Venezuela en el exterior.

El Parlamento vota las enmiendas al plan de Theresa May para el Brexit

A falta de 60 días para la fecha de salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Parlamento británico vota este martes las enmiendas al plan presentado hace unos días por Theresa May. Entre las enmiendas más relevantes están la que presentará la laborista Yvette Cooper, que propone la extensión del Artículo 50 si el Parlamento no ha aprobado un acuerdo antes del 26 de febrero. Es la enmienda más polémica y supondría retrasar el divorcio hasta julio o diciembre de 2019. Graham Brady, presidente del Comité 1922 que reúne a los diputados "tories", ha impulsado una enmienda que aspira a reemplazar la controvertida "salvaguarda" por "mecanismos alternativos" para evitar la vuelta a la frontera dura entre las dos Irlandas. Esto daría oxígeno a Theresa May de cara a su próximo viaje a Bruselas para negociar un nuevo acuerdo para el Brexit.

El juez del caso de Pablo Ibar convoca a un miembro del jurado para saber si hubo presiones

Nueva vuelta de tuerca en el caso Pablo Ibar. El juez ha decidido este martes convocar al miembro del jurado que se retractó de su decisión en el veredicto de culpabilidad contra el español. Este miembro del jurado, identificado como Collins, comunicó al juez la semana pasada que se arrepentía de su decisión, sin embargo, el magistrado decidió no entrevistarle. Ahora ha cambiado de idea debido a unos mensajes en Internet que, según la fiscalía, Collins podría haber publicado en la web Reddit.com en los que el autor lamenta haber dado su apoyo al veredicto de culpabilidad y denuncia que le habían obligado a hacerlo. Pese a la gravedad de la presunta denuncia, lo que realmente quiere averiguar el juez es si este miembro del jurado compartió información sobre el caso con alguien. Pablo Ibar lleva 24 años preso en Estados Unidos, 16 de ellos en el corredor de la muerte, acusado de un triple asesinato ocurrido en 1994.

Estados Unidos acusa al gigante chino Huawei de fraude bancario y espionaje industrial

La tensión entre Estados Unidos y China promete una nueva escalada. Este lunes el Departamento de Justicia estadounidense ha anunciado la presentación de 13 cargos contra el gigante de telefonía Huawei y su consejera financiera, Meng Wanzhou, que fue detenida el 1 de diciembre en Canadá siguiendo una orden de arresto estadounidense y ha permanecido desde entonces en Vancouver. La empresa china ya ha negado que haya cometido alguno de los delitos que se le imputan. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China ha reclamado a Estados Unidos que "acabe con su injustificada represión a empresas chinas, incluida Huawei, y las trate de manera objetiva y justa". Las acusaciones de EEUU llegan en medio de una crisis diplomática entre Washington y Pekín, cuyos emisarios se reunirán esta misma semana para tratar de poner fin a la guerra comercial.