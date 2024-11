Una adolescente casi muere por una infección bacteriana que contrajo tras compartir un cigarrillo electrónico y bebidas

Noticia de tintes agridulces esta que llega desde Norwich, Inglaterra. Allí, una joven de 18 años ha estado a punto de morir por culpa de una meningitis que la dejó en coma y de la que cree que se contagió después de compartir un cigarrillo electrónico y bebidas durante una noche de fiesta.

Sian Alderton es esta adolescente que contrajo meningitis bacteriana, una infección rara que causa inflamación alrededor del cerebro, después de salir con sus amigos.

"Lo último que recuerdo es entrar en la entrada del hospital. Sabía que me dolía mucho y me costaba moverme"

Al día siguiente de su salida nocturna, empezó a notarse indispuesta. Aunque en un primer momento no le dio mucha importancia, no tardó en sentir náuseas y vomitar. Además, su cuerpo se cubrió de manchas rojas y moradas. Tanto ella como su madre fueron rápidamente al Hospital Universitario de Norfolk y Norwich, donde fue ingresada de urgencia.

"Lo último que recuerdo es entrar en la entrada del hospital. Sabía que me dolía mucho y me costaba moverme, así que me senté en una silla de ruedas, pero luego lo veo borroso", ha recordado la joven en declaraciones recogidas por diversos medios británicos, como el 'Daily Mail'.

En el centro médico, Sian fue puesta en coma inducido médicamente durante cuatro días mientras su cuerpo luchaba contra la infección. Por suerte, la joven se recuperó y todo quedó solo en un susto.

Pudo haberla contraído al "compartir bebidas, un vaporizador o besarse"

Tras lo ocurrido, Sian y su madre Kerrie están concienciado sobre los peligros de la meningitis y los síntomas que derivan de dicha infección, así como las maneras que hay de contagiarse. Al respecto, los médicos que atendieron a la joven creen que podría haberla contraído al "compartir bebidas, un vaporizador o besarse", según publican los medios británicos.

"Teníamos que prepararnos para lo peor y despedirnos, ya que era posible que no saliera del coma"

En la noche del 18 de octubre, Sian fue a dos clubes con sus amigos, donde compartió un vaporizador con ellos. No obstante, aunque esta es la principal hipótesis que manejaban los médicos, no pudieron determinar la causa de la infección.

"Todo sucedió muy rápido cuando llegamos al hospital", ha contado Kerrie Durrant a los medios. "A Sian la pusieron en coma inducido y los médicos y especialistas nos dijeron que estaba muy mal. Teníamos que prepararnos para lo peor y despedirnos, ya que era posible que no saliera del coma", ha recordado la mujer.

"Quiero concienciar a la gente de que los médicos tienen que encontrar el origen de las bacterias de la meningitis", ha añadido Kerrie, que ha vuelto a hacer hincapié en las posibles causas de esta infección que casi se lleva a su hija: "Durante las pruebas, Sian mostró síntomas de sinusitis, lo que significa que posiblemente se pudo haber contraído a través de la saliva de cosas como vapear, besarse o compartir bebidas".

