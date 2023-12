El actor Vin Diesel, demandado por agresión sexual a una antigua asistente

El actor de Hollywood, Vin Diesel, ha sido acusado de agresión sexual a una exasistente que trabajó para él en 2010, Astra Jonasson. La mujer fue contratada por la productora One Race Films, propiedad de Diesel, para ser su asistente mientras grababa la quinta entrega de 'Fast and Furious' en Georgia. Asta Jonasson denuncia que Diesel la sometió a una situación humillante en una suite de hotel en Atlanta. La manoséo, la besó a la fuerza y se masturbó delante de ella.

"Jonasson luchó para liberarse , mientras decía repetidamente que no", pero Vin Diesel ignoraba su NO consentimiento", según la denuncia. Como no podía escapar cerró los ojos esperando que la agresión terminara cuanto antes. "Se sentía como si fuera un trozo de basura que había que desechar. Se sintió desamparada, su autoestima por los suelos y se cuestionó sus propias habilidades" .

La mujer describe que la agresión sucedió poco más de una semana después de haber sido contratada por Diesel y su productora, Y un día después de los hechos fue despedida por no corresponder a las insinuaciones del intérprete. Fue la hermana de Diesel, Samantha Vincent, la encargada de despedirla.

La defensa de Jonasson pide que Diesel rinda cuentas

Jonasson presentó el caso al amparo de la Ley de Responsabilidad por Abusos Sexuales y Encubrimiento de California, activa desde enero, que da un plazo de tres años para que las víctimas de agresiones sexuales presenten demandas contra sus agresores y encubridores, aunque haya prescrito el delito.

Además de la acusación de agresión sexual, en la demanda también se alega discriminación por razón de género, despido improcedente y represalias. Sus abogados detallan que busca que Diesel y aquellos "permitieron y encubrieron este ataque sexual rindan cuentas por sus atroces acciones".

"Los empleadores deben proteger y defender a las personas cuando levantan la voz en casos de agresión y acoso sexual", alega la abogada de la víctima, Claire-Lise Kutlay. "Esperamos que la valiente decisión de la señorita Jonasson de dar un paso al frente ayude a crear un cambio duradero y empodere a otras víctimas", esgrime en un comunicado.