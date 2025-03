Los abuelos del pequeño Émile, acusados de homicidio voluntario y manipulación del cadáver

El caso del pequeño Émile dio un giro importante esta semana. Los abuelos y tíos del pequeño de dos años que desapareció en Francia y del que encontraron sus restos fueron detenidos. Se les ha acusado de homicidio voluntario y manipulación del cadáver.

Detuvieron a los familiares en una redada de la gendarmería francesa en la residencia de Anne y Philippe Vedovini, abuelos del pequeño. Ahora se encuentran en el centro de las investigaciones de las autoridades que buscan esclarecer lo ocurrido.

Émile desapareció el 8 de julio de 2023. La desaparición estremeció al mundo entero y movilizó a todos los cuerpos de seguridad franceses. Sus restos óseos se encontraron tras 267 días de búsqueda. Fueron encontrados en las inmediaciones de la aldea donde desapareció. Haut-Vernet es una localidad ubicada suroeste del país, concretamente en el departamento de Alpes-de-Haute-Provence.

Aquel 8 de julio Émile estaba a cargo de sus abuelos hasta que se perdió su pista. Desapareció sobre las 17:30 horas. Vestía con una camiseta amarilla, unos pantalones cortos blancos, pero con motivos verdes y zapatos de senderismo.

Fue una excursionista la que se topó con el cráneo. Caminaba por la zona y se los encontró en el camino. Como no contaba con un teléfono móvil y no pudo avisar a las autoridades, optó por meter los huesos en bolsas y llevarlos a su casa. Debido a las inclemencias climáticas, temía que la Policía no encontrara los restos en ese mismo sitio si los dejaba allí.

Como estaba al tanto de la desaparición del menor, sospechó que los huesos podrían estar implicados en el caso, así que los cogió y corrió hacia su casa para llamar a la Policía con la esperanza de que el hallazgo les permitiera encontrar al culpable. Tras recibir el aviso, los agentes se hicieron cargo y los análisis forenses confirmaron que se trataba del cráneo de Émile y que contenía algunas fracturas.

A unos 150 metros del lugar donde aparecieron algunos huesos, también se encontró una camiseta, unos calcetines y un pantalón, que llevaba el niño el día de su desaparición y que fueron enviados para su análisis al Instituto de Investigaciones Criminales de la Gendarmería Nacional (IRCGN), de Pontoise, en Val-d'Oise.

