Una abeja le pica en el ojo y se le queda el aguijón clavado

Un hombre finlandés de 55 años ha sufrido la picadura de una abeja en el ojo. El aguijón del insecto se le quedó incrustado dentro del iris del ojo derecho y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Tras la picadura, el hombre acudió rápidamente a urgencias. Sin embargo, los médicos no pudieron retirarle del todo el aguijón. A los dos días la situación fue a peor: el ojo empezó a sangrar, la córnea sufrió inflamación y su visión se deterioró. Tras esto, el hombre acudió a una clínica oftalmológica especializada, donde los médicos encontraron el aguijón clavado en el tejido transparente del iris y la esclerótica.

Para la extracción del aguijón los médicos tuvieron que someter al hombre a una intervención quirúrgica y, además, tuvo que tomar medicamentos antibacterianos, así como esteroides. Tras cinco meses del incidente, el hombre recuperó la visión.

Un caso como este es muy raro de ver, pero extremadamente peligroso, ya que, tras la picadura de una abeja, el aguijón se desprende de su abdomen causando infecciones. No obstante, no todos los oftalmólogos optan por la intervención quirúrgica, ya que hay casos en los que los pacientes no sufren pérdida de visión tras la picadura.

Cómo tratar la picadura de una abeja

Los efectos de la picadura de una abeja pueden variar en cada caso. Si la picadura se presenta con reacción leve, los pasos a seguir son los siguientes:

En caso de que sea posible retirar le aguijón con, por ejemplo, la uña. Si el aguijón se encuentra debajo de la superficie de la piel lo mejor es no tocarlo. Es importante saber que otros insectos, como las avispas, no dejan el aguijón clavado.

con, por ejemplo, la uña. Si el aguijón se encuentra debajo de la superficie de la piel lo mejor es no tocarlo. Es importante saber que otros insectos, como las avispas, no dejan el aguijón clavado. Lavar el área de la picadura con agua y jabón.

de la picadura con agua y jabón. Aplicar una compresa fría.

En caso de que la reacción a la picadura sea moderada:

Seguir los pasos mencionados anteriormente.

Tomar un analgésico como ibuprofeno para aliviar el malestar.

como ibuprofeno para aliviar el malestar. Elevar los brazos o las piernas en caso de que la picadura se haya producido en esta zona.

en caso de que la picadura se haya producido en esta zona. Aplicar una crema de hidrocortisona o loción de calamina para aliviar la hinchazón.

o loción de calamina para aliviar la hinchazón. Tomar un antihistamínico oral que contenga difenhidramina o clorfenamina si la picazón es molesta.

oral que contenga difenhidramina o clorfenamina si la picazón es molesta. Evitar rascarse el área de la picadura. Esto empeorará la comezón y la hinchazón, y aumentará el riesgo de infección.

Reacciones alérgicas

Una buena parte de la población presenta síntomas de alergia ante la picadura de abejas. Las reacciones alérgicas graves pueden complicarse y causar problemas serios. Por eso, es importante identificar los síntomas de reacciones alérgicas para saber cómo actuar. Estos se suelen desarrollar de forma rápida y son los siguientes:

Sensación de malestar , sensación de hormigueo y mareo.

, sensación de hormigueo y mareo. Habón urticarial y escozor generalizados.

y escozor generalizados. Hinchazón de los labios y de la lengua.

de los labios y de la lengua. Sibilancia y dificultad para respirar.

para respirar. Colapso y pérdida de conciencia.

Si tú o un familiar presenta alguno de estos síntomas tras la picadura de una abeja, debe acudir a urgencias de forma inmediata.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com