Muere un hombre de un ataque al corazón después de esperar 20 minutos a que llegase un médico

Un hombre de 76 años falleció en el centro de salud de Olula del Río (Almería) el pasado viernes al que llegó en estado de "inconsciencia" y con dificultades para respirar acompañado de su hijo después haber esperado "unos 20 minutos" a ser atendido por un médico sin que llegara a ser explorado ante la ausencia de facultativos en el ambulatorio.

Inma, nuera de la víctima ha hablado con Espejo Público y ha explicado cómo sobre las 11,10 horas del pasado sábado el hijo se presentó en el servicio de urgencias del centro de salud de Olula con el afectado, quien "aparentemente" sufría un infarto, ya que padecía del corazón. Así, el hombre entró en el ambulatorio y pidió "ayuda" así como una silla de ruedas para su padre, quien se encontraba "inconsciente" en el coche, ante lo que la celadora del centro, "impasible ante la situación", le indicó que "no hay sillas disponibles".

De este modo, el hijo del afectado tomó una camilla que había visto y, con la ayuda de un desconocido que pasaba por la puerta, subió a su padre en ella, para una vez dentro volver a pedir asistencia médica, según su versión. Fue entonces cuando la celadora le comunicó que "no hay ningún facultativo" en el centro de salud que pudiera ayudarle, por lo que le instó a ir "al centro de salud de Macael" ubicado a "unos tres kilómetros de distancia". No obstante, ante la situación del afectado "agonizando y casi sin poder respirar", el hijo del enfermo le exigió que llamara a un médico. Sin embargo hasta las 11.40 horas médico y la enfermera no llegaron, pero en ese momento el hombre no respiraba.