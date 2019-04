May pide unidad a los escoceses la víspera de que reclamen otro referéndum

Antes de que mañana el Parlamento de Escocia vote una moción para otorgar al Gobierno autónomo el mandato para promover ese plebiscito, la jefa de Gobierno británico, la conservadora Theresa May, ha viajado a Escocia y le ha dicho a la ministra principal nacionalista, Nicola Sturgeon, que las complejas negociaciones con Bruselas que se abren a partir de ahora requieren que todos en el Reino Unido trabajen "juntos".

"Tenía la impresión de que venía a ofrecer algo, en el sentido de nuevos poderes, pero no fue el caso", dijo la líder nacionalista tras la reunión: "", afirmó. Sturgeon explicó que May fue "muy clara" al afirmar que espera que los términos finales del Brexit, tanto las condiciones de salida de la UE como un nuevo acuerdo comercial entre Londres y los 27 socios comunitarios, estarán listas "antes de que el Reino Unido deje la Unión", en un plazo de dos años. Downing Street aseguró que el referéndum de independencia que planea el Gobierno escocés no estaría en las conversaciones de esta tarde. Aún así, la primera ministra advirtió antes del encuentro de que mantiene su oposición a cualquier nueva consulta antes de que los escoceses conozcan los detalles del futuro acuerdo entre Londres y Bruselas.