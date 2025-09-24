Bonoloto
Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del miércoles 24 de septiembre de 2025
Consulta los números premiados del sorteo de la Bonoloto de hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 2.400.000 euros.
En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto que cuenta con un bote de 2.400.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.
Para poder participar en el sorteo de La Bonoloto, tendrás que escoger seis números distintos entre el 1 y el 49. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.
Para participar en el sorteo puedes jugar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal de la Bonoloto.
El único día que no puedes jugar a La Bonoloto es el domingo. Se celebra desde 1988 y ha tenido pocos cambios, entre ellos el reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
