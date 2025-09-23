Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy martes 23 de septiembre de 2025 en directo

Comprueba tu número del sorteo del Cupón Diario y Super Once de hoy, martes 23 de septiembre de 2025. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE y descubre si tu número ha sido agraciado.

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado de los sorteos de la ONCE de hoy, martes 23 de septiembre de 2025. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el Cupón Diario y Super Once de hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, martes 23 de septiembre de 2025 es el X. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie X del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.

El sorteo del Cupón diario de la ONCE es el más longevo de la organización. Se celebra semanalmente de lunes a jueves. Si aciertas los cinco números y la serie en el Cupón Diario, ganarás un premio de 35.000 euros. En el sorteo del Cupón Diario de la ONCE se puede abonar 0,50 € más para poder registrar la participación en el sorteo de La Paga. El premio de La Paga consiste en un premio de 3.000 euros durante 25 años.

El sorteo ordinario del cupón de la ONCE se celebra desde 1938, fecha en la que se llamaba Cupón Pro-ciegos. Al prinicipio, jugar en el sorteo del cupón diario costaba 10 céntimos por boleto y 3 cifras en juego más una sola serie de 5 números.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, martes 23 de septiembre de 2025 es X.

El Super Once es un sorteo que se celebra diariamente de lunes a domingo. Para participar tendrás que elegir entre 5 y 11 números de la matriz compuesta por un total de 80 números, siendo el orden de éstos indiferente. Las distintas apuestas y los números acertados varían en función de los números que se elijan. Para establecer un ganador, el sorteo de la ONCE selecciona una combinación de 20 números. Al jugar en el sorteo del Super Once de la ONCE puedes ganar hasta un millón de euros por cada apuesta de 11 números, por el precio de 1€. El sorteo ofrece la posibilidad de ganar el premio final tres veces al día, todos los días: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. El cupón que está en juego en el Super Once tiene que registrarse con un mínimo de 5 combinaciones distintas y un máximo de 11.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del martes 23 de septiembre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

