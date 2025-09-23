Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
LOTERÍAS

Dónde han caído el bote de 1,9 millones de Euromillones, y los premios de la Bonoloto y la ONCE de hoy, martes 23 de septiembre de 2025

Comprueba en qué lugares han caído los premios de Euromillones, la Bonoloto y ONCE de hoy, martes 23 de septiembre.

Este martes 23 de septiembre se han celebrado los sorteos de Euromillones, Bonoloto y ONCE. A continuación, podrás consultar las combinaciones ganadoras de cada sorteo y los municipios en los que han caído los premios.

Euromillones

En el sorteo de Euro Millones martes día 23 de septiembre de 2025, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 11 13 24 29 33 Estrellas: 05- 02

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:02 04 16 23 35 42. Complementario: 41. Reintegro: 02.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.400.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 8 de ORIHUELA (Alicante), en la nº 7 de PALMA DE MALLORCA (Illes Balears) y en la nº 3 de VALENCIA.

ONCE

En el sorteo del Super 11, celebrado el martes 23 de septiembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El miércoles, 17 de septiembre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 euro. El precio unitario de la combinación es de un euro por sorteo.

