Loterías

Dónde han caído el bote de 2,4 millones de euros de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025

Este miércoles 24 de septiembre de 2025 se han celebrado los sorteos de Bonoloto y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Administraci&oacute;n de Loter&iacute;as y Apuestas del Estado

Administración de Loterías y Apuestas del EstadoEFE/Juan Carlos Hidalgo/Archivo

Antena 3 Noticias
Publicado:

Comprueba aquí dónde han sido validados los sorteos celebrados este miércoles 24 de septiembre de 2025.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025 ha agraciado al número 01, 25, 28, 39, 42 y 46, siendo el número complementario el 2 y el reintegro el 8. El participante que posea el cupón que coincida con la combinación premiada ganará un bote de 2.400.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.900.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de PULIANAS (Granada), situada en C.C. Carrefour - L10, Luis Buñuel, s/n; en la nº 7 de SANTANDER, situada en Paseo de Pereda, 15; y en el Despacho Receptor nº 71.265 de LA ALGABA (Sevilla), situado en Rodríguez de la Borbolla, 55.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025 es el 70553. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 004 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025 es 01, 05, 10, 13, 39, 41, 45, 46, 51, 53, 54, 65, 66, 68, 73, 76, 78, 82, 83, 85.

