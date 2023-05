Resultados del Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de la Lotería Nacional 2023

Ya conocemos todos los números premiados del sorteo del Día de la Madre de hoy domingo 7 de mayo. Comprueba tu décimo, consulta el resultado y todos los premios repartidos en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado:

- 46689 fracción 6 serie 8, premio especial de la Lotería Nacional, 14.870.000 euros al décimo

- 46689, primer premio de la Lotería Nacional, 130.000 euros al décimo

- 23100, segundo premio de la Lotería Nacional, 25.000 euros al décimo

Con este sorteo Loterías y Apuestas del Estado busca homenajear a la figura materna que festeja cada primer domingo de mayo su día, como es el caso del día de hoy. Este sorteo es excepcional debido a que la cifra en juego supera la de los sorteos habituales de Lotería Nacional, celebrados los jueves y sábados.

Premios del sorteo

- Premio especial: 14.870.000 euros a un solo décimo.

- Primer premio: 1.300.000 euros por serie, 130.000 euros.

- Segundo premio: 250.000 euros por serie, 25.000 euros.

- Número anterior y posterior al segundo premio: 15.325 € a la serie

- Extracciones de cuatro cifras: 375 euros.

- Extracciones de tres cifras: 75 euros.

- Extracciones de dos cifras: 30 euros.

- Reintegro: 15 euros.

¿Cómo y dónde cobrar tu premio?

Para recoger la cantidad premiada el ganador puede acudir a los puntos de venta oficiales de Loterías y Apuestas del Estado y espacios autorizados presentado el décimo y su DNI. No obstante, si la cifra premiada supera los 2.000 euros, dicha cantidad se deberá se cobrar en las entidades bancarias asociadas a Lotería Nacional mediante un cheque o una transferencia bancaria, estas son BBVA y Caixa Bank.

Por otro lado, si el décimo se adquirió por internet, la cantidad del premio se abonará directamente a la lotobolsa de la cuenta bancaria del acertante.

Sin embargo, no todos los acertadores del Sorteo Extraordinario del Día de la Madre cobrarán su premio de forma íntegra. Conforme a la Ley 16/2012, del 27 de diciembre, Hacienda deberá retener un 20% a las cifras más altas de 40.000 euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.