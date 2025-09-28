Dónde han caído los premios de la Bonoloto, el Gordo de la Primitiva y la ONCE de hoy, domingo 28 de septiembre

Este domingo 28 de septiembre de 2025 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto y el Gordo de la Primitiva. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 28 de septiembre de 2025 ha agraciado al número 03, 06, 28, 35, 43 y 45, siendo el número complementario el 47 y el reintegro el 0.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 900.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CINCO boletos acertantes.

El Gordo

Los números premiados en el sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 28 de septiembre de 2025 han sido los siguientes: 23, 33, 35, 38 y 46, y la clave compuesta por el número 9.

De Primera Categoría (5+1) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 4 de MOLINS DE REI (Barcelona), situada en Carril, 27 y en el Despacho Receptor nº 50.015 de LAS LAGUNAS (Málaga), situado en La Unión, 1 – Edificio Sol-Mijas.

De Segunda Categoría (5+0) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 352 de MADRID, situada en Clara del Rey, 75 y en el Despacho Receptor nº 96.005 de MÓSTOLES (Madrid), situado en Nápoles, 41.

En el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo se pondrá en juego un FONDO GARANTIZADO de 4.500.000,00 euros para los acertantes de Primera Categoría.

Sueldazo de la ONCE

El número premiado en el sorteo del sueldazo de la ONCE de hoy domingo 28 de septiembre de 2025 ha sido el 90161 de la serie 003.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 04075 Serie: 031

Número: 06625 Serie: 023

Número: 10486 Serie: 054

Número: 85005 Serie: 040

Cada sábado y domingo puedes ganar 5.000 euros mensuales durante 20 años con el Sueldazo de la ONCE y 300.000 euros al contado. El Sueldazo reparte 4 segundos premios de 2.000 euros cada uno durante 10 años al jugar una combinación de 2 euros. En el cupón que se juega se pueden acumular premios de 1ª y 2ª categoría, con una caducidad de 30 días desde el siguiente día del sorteo. La ONCE puede acumular 240.000 euros en los siguientes sorteos si hay algún premio de 2º categoría que no se haya vendido. El Sueldazo del fin de semana escoge la combinación ganadora del premio final con un número de 5 cifras, elegidas entre 100.000 números distintos, y un número de serie de entre el 1 y el 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 28 de septiembre de 2025 es 06, 11, 16, 17, 28, 30, 32, 33, 45, 47, 49, 55, 56, 58, 63, 67, 77, 78, 79 y 82.

El Super Once es un sorteo que se celebra diariamente de lunes a domingo. Para participar tendrás que elegir entre 5 y 11 números de la matriz compuesta por un total de 80 números, siendo el orden de éstos indiferente. El sorteo del Super Once de la ONCE selecciona 20 números ganadores y varía el premio dependiendo de la cantidad abonada por apuesta y los números acertados. Cada combinación de 11 números te permite ganar hasta un millón de euros al abonar 1 € por tu apuesta. Puedes optar al bote final hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. El cupón que está en juego en el Super Once tiene que registrarse con un mínimo de 5 combinaciones distintas y un máximo de 11.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del domingo 28 de septiembre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com