EuroDreams
EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy lunes 29 de septiembre de 2025
Comprueba tu número del EuroDreams de hoy, lunes 29 de septiembre de 2025, y descubre si el resultado del sorteo de hoy coincide con la combinación de tu boleto.
Publicidad
En breves instantes podrás comprobar el número del Eurodreams de hoy, domingo 28 de septiembre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo del Eurodreams y descubrir si tu número ha sido premiado.
El sorteo de EuroDreams se celebra todos los lunes y jueves. Además, cuenta con la participación de nueve países en total: Luxemburgo, Bélgica, España, Suiza, Irlanda, Francia, Portugal, Reino Unido y Austria.Las apuestas deberán hacerse un mínimo de 6 números para poder participar en el sorteo del EuroDreams. La primera selección será en la 1ª matriz (pronósticos) del 1 al 40 y la 2ª (número dream o sueño) del 1 al 5.
El reintegro se te abonará en caso de acertar el número dream o sueño, sin tener en cuenta el resto de los premios en juego. Cada apuesta del sorteo del EuroDreams cuesta 2,50 €.La participación en el sorteo del EuroDreams se hace efectiva de tres formas distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 2,50 € cada apuesta.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Publicidad