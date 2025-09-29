EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy lunes 29 de septiembre de 2025

En breves instantes podrás comprobar el número del Eurodreams de hoy, domingo 28 de septiembre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo del Eurodreams y descubrir si tu número ha sido premiado.

El sorteo de EuroDreams se celebra todos los lunes y jueves. Además, cuenta con la participación de nueve países en total: Luxemburgo, Bélgica, España, Suiza, Irlanda, Francia, Portugal, Reino Unido y Austria.

Las apuestas deberán hacerse un mínimo de 6 números para poder participar en el sorteo del EuroDreams. La primera selección será en la 1ª matriz (pronósticos) del 1 al 40 y la 2ª (número dream o sueño) del 1 al 5.

El reintegro se te abonará en caso de acertar el número dream o sueño, sin tener en cuenta el resto de los premios en juego. Cada apuesta del sorteo del EuroDreams cuesta 2,50 €.

La participación en el sorteo del EuroDreams se hace efectiva de tres formas distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 2,50 € cada apuesta.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

