Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy martes 30 de septiembre de 2025

Comprueba tu número de la Bonoloto de hoy, martes 30 de septiembre de 2025, en el que podrás ganar un bote de 1.300.000 euros.

La Bonoloto de hoy

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy martes 30 de septiembre de 2025 con un bote de 1.300.000 euros.

Para jugar a la Bonoloto hay que escoger seis números con combinaciones distintas entre el 1 y el 49. El coste de cada apuesta que realices tiene un precio de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio mínimo asciende a 1 euro.

Para participar en el sorteo de la Bonoloto podrás hacerlo de forma puntual de lunes a domingo o los seis días gracias a la apuesta semanal.

Desde el lunes hasta el sábado puedes jugar al sorteo de la Bonoloto. El primer sorteo data de 1988 y desde entonces la Bonoloto ha sufrido pocos cambios, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy, a excepción de la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

