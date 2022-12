Lugares de ensueño para viajar si ganas el Gordo de la Lotería de Navidad 2022

Los viajes son, tanto por costumbre como por excelencia, uno de los grandes atractivos de la Lotería de Navidad en el hipotético caso de que nos toque el ansiado primer premio. Y, para aquellas personas que tengan interés en viajar si se hacen con el Gordo, tenemos una lista de destinos para recomendarles. Sin lugar a dudas, son maravillosos lugares que deberían ser visitados por lo menos una vez en la vida, al ser destinos inigualables e incomparables.

La Haya, el tulipán dorado de Países Bajos

Con la kilométricas playas de Scheveningen, varios puntos comerciales y un paisaje de lo más encantador, podemos afirmar que La Haya es la región más hermosa de Países Bajos. Aunque normalmente tiende a conocerse más a su capital, Ámsterdam, esta tiende a ser vista como un foco de compras mayoritariamente, mientras que los verdaderos paisajes que entusiasman y lo más interesante que podemos encontrar en Países Bajos se encuentra en la ciudad de La Haya, ubicada en la zona occidental del país. Los atardeceres tienden a ser completamente mágicos, con un cielo anaranjado que hace homenaje al color 'oficial' del país, el naranja. Este precioso lugar ha contado, desde hace décadas, con numerosos proyectos de la Agencia Espacial Europea, que han sido desarrollados (y lo siguen siendo) allí con miles de ingenieros de gran prestigio de todo el planeta, incluidos algunos de origen español.

Skellig Michael, la isla de Irlanda donde la Fuerza te acompaña

La isla de Skellig Michael es uno de los más bonitos lugares en la República de Irlanda. Esta maravillosa isla es ideal para aquellos amantes de la montaña, que se encontrarán con un terreno repleto de rocas y de un origen histórico que data de la época vikinga en el siglo VIII. La isla saltó a la fama mundial por ser uno de los escenarios principales de la octava película de la saga de Star Wars ('Los Últimos Jedi'), donde el maestro Luke Skywalker se refugió y acudió en búsqueda del primer templo Jedi. También se grabaron escenas de los episodios VII ('El Despertar de la Fuerza') y IX ('El Ascenso de Skywalker') en este icónico lugar. Los famosos 'porgs' que salieron en el octavo episodio de la saga fueron utilizados para reemplazar a los frailecillos, muy asiduos en esta isla, y cuyos sonidos resuenan a lo largo de todo el paisaje. Desde que salió en la célebre saga, esta isla ha recibido un incremento inédito de visitantes, no visto desde que fue nombrada Patrimonio de la Humanidad en el año 1996.

Reikiavik, el lugar de la tensa calma durmiente

La capital de Islandia puede ser considerada como un lugar muy hermoso por numerosos motivos, pero si tenemos que mencionar uno en específico es por la tranquilidad que se siente a lo largo de la ciudad, ideal en unas vacaciones. La sociedad islandesa es conocida por su gran pacifismo y resulta especialmente raro ver peleas o trifulcas. El paisaje es otra de las máximas razones por las que debemos acudir a verlo si tenemos ocasión, aunque hemos de tener en cuenta que se hace muy pronto de noche, cuando apenas son las 16:30 horas. Otro de los motivos que puede llegar a inquietar ligeramente es que la capital islandesa tiene cerca varios volcanes. Aunque muchos están apagados desde hace años, y el riesgo de que la capital se vea afectada es muy pequeño, este detalle también puede llegar a ser un puntazo a favor de los apasionados de la geología.

Atenas, el lugar de las grandes artes

Si hay viajeros a los que les entusiasma el arte y la historia, deben visitar Atenas a la mayor brevedad. La capital de Grecia es una joya en todos los sentidos, hasta el punto de que la mayor parte de las reliquias más antiguas que se conservan históricamente están en este precioso lugar. El Acrópolis es solo el comienzo de las maravillas que podemos encontrar en un país que, más allá del espléndido paisaje que tiene y las numerosas zonas para visitar, también tiene un largo recorrido histórico. Atenas es uno de los lugares más reclamados a nivel turístico todos los años en todas las épocas del año; mientras el invierno suele ser empleado para visitas dedicadas a monumentos y reliquias, el verano tiene tanto esta finalidad como la de disfrutar de una temporada con playa y piscina.

Las islas Seychelles, el paraíso en la Tierra

No, no es un sueño. Es real. Las islas Seychelles encarnan el lugar paradisiaco soñado por todos en algún momento de nuestra vida. Con unas playas de lo más impresionantes, el agua cristalina y azul a rebosar, y una gran fauna, estas conocidas islas son de lo más espectacular que se puede encontrar en todo el planeta. Sin lugar a dudas, es un buen plan romántico en caso de que queramos acudir en pareja, dado que sentiremos estar en el paraíso y podremos estar desconectados por unos días en una zona de lo más hermosa. Un detalle a tener en cuenta es que las islas Seychelles están ubicadas al norte de Madagascar, en pleno corazón del Océano Índico en África. Por esa razón, urge untarse bien de crema en caso de que vayamos a tomar el sol, dado que podemos llegar a tener quemaduras muy graves si el Sol nos golpea fuerte. Aunque el Sol tiene una temperatura aproximada de 6.000 grados y nosotros no recibimos la peor parte, sí conviene protegerse también para evitar futuros problemas de salud como los por desgracia conocidos cánceres de piel.

Cádiz, la 'Tacita de Oro' española

Como siempre se deja lo mejor para el final, aquí tampoco vamos a hacer la excepción. Tras haber nombrado cinco destinos maravillosos previamente, hemos de mencionar uno de los mejores que tenemos en España, el cual es Cádiz, la 'Tacita de Oro'. Ese sería el nombre adecuado para definirla, puesto que, aunque se la conoce normalmente como la 'Tacita de Plata', nos encontramos con una ciudad maravillosa en todos los sentidos. No solo por su espléndida gente, sino por un ser un lugar que tiene un clima de lo más acogedor, con unas playas increíblemente espectaculares, y con una ciudad que nunca decepcionará en caso de que queramos elegirla como destino de vacaciones. Cádiz es un lugar a tener en cuenta para viajar alguna vez en nuestra vida, puesto que ahí encontraremos uno de los destinos más fantásticos de España y del mundo entero.