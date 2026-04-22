El lotero de A Coruña, en la última jornada del juicio: “Nuestra padres nos inculcaron honradez"

Visto para sentencia. Manuel, el lotero acusado de querer apropiarse de un boleto de la Primitiva premiado con 4,7 millones de euros en A Coruña; y su hermano Miguel, delgado provincial de loterías en el momento de los hechos, tendrán ahora que esperar la decisión del tribunal. Ambos se enfrentan a penas de seis años de prisión por presuntos delitos de estafa y blanqueo de capitales.

En la sesión celebrada el lunes, el lotero defendió su inocencia ante el tribunal y mantuvo su versión inicial: asegura que encontró el boleto premiado por casualidad, estando solo en su administración. Según relató, localizó un grupo de boletos cuya procedencia desconocía y, al comprobarlos en el terminal, descubrió que uno de ellos estaba premiado. Muy premiado de hecho. Con 4,7 millones de euros ni más ni menos. Con respecto a este aspecto no le ayudaron demasiado las declaraciones de varios testigos, que hicieron referencia a que no era lo usual que un lotero compruebe los boletos que se encuentra.

El acusado explicó que, al terminar su jornada, acudió a la delegación de Loterías para informar a su hermano, que en ese momento era el delegado provincial de A Coruña. Allí, según afirmó, ambos decidieron esperar por si aparecía el propietario legítimo del boleto. Su hermano, de hecho, asumió la responsabilidad de esa decisión en su declaración, asegurando que consideró que era lo mejor para no ralentizar el cobro si el propietario daba señales en esas primeras horas.

Un juicio marcado por las contradicciones

Durante el interrogatorio, el lotero también negó conocer a José Luis Alonso, a quien la investigación policial identifica como el posible dueño legítimo del boleto. Aseguró que su rostro “no le suena de nada”. Este propietario falleció sin saber que era millonario y ahora es su familia quien reclama el dinero que les pertenecería por herencia.

Aunque el lotero aseguró haber actuado con prudencia, la investigación refleja que intentó cobrar el premio en varias ocasiones, incluso cuando ya existía un expediente oficial para localizar al titular. Con todos estos datos, la Fiscalía mantiene su acusación, considera que Manuel comprobó el boleto delante de su propietario y que se quedó con él sin decirle que estaba premiado para después tratar de cobrarlo con la ayuda de su hermano.

Durante el ejercicio de su derecho al última palabra, esta mañana antes de que el juicio quedase visto para sentencia, Manuel tiró de emoción y del recuerdo de sus padres. De quienes aseguró que, allí donde estén, le estarán diciendo que esté tranquilo; “que esa persona tan malvada como dicen no eres tú”.

Ocultaron la identidad del lotero como estrategia

Su hermano Miguel también declaró en el desarrollo de este juicio, y lo hizo para defender su actuación y la de su hermano, el lotero. Aseguró que actuó de manera “honorable”, y que no vio “nada ilícito en su actuación” ya que “podría haber cobrado el boleto en Albacete”. Aún así no convenció al Ministerio Fiscal.

Afirmó haber tomado precauciones para preservar el resguardo, guardándolo en un sobre para evitar su deterioro o la pérdida de posibles huellas, pero no pudo explicar que habría pasado si en esas primeras horas hubiese aparecido un supuesto propietario antes de que le diese entrada al boleto perdido por la vía oficial: ¿Le habrían hecho entrega del boleto a esa persona sin más? ¿Por eso decidieron guardarlo sin dar aviso? ¿Para entregarlo sin pedir mayores pruebas oficiales?

Otro aspecto relevante de su declaración fue el reconocimiento de que ocultó inicialmente la identidad de su hermano durante la investigación, él alegó haberlo hecho como estrategia para evitar dar datos que pudiesen fomentar reclamaciones fraudulentas. Aunque tampoco pareció convencer demasiado a la Fiscalía.

Para el Ministerio Fiscal de hecho, nada de esto ha sido suficiente, y hay contradicciones más que de sobra para mantener la sospecha de que los hermanos actuaron de forma coordinada para quedarse con el premio. El tribunal deberá ahora valorar la credibilidad de sus versiones frente a las pruebas presentadas durante el proceso, y dirimir qué responsabilidad tiene cada uno en este caso. ¿Qué pasará con el dinero? ¿Acabará recibiéndolo la familia del propietario ya fallecido? ¿Tendrá relevancia el testimonio de otro de los reclamantes que asegura que el boleto el suyo y que ha llegado hasta aquí recamándolo? En unos días, conoceremos la sentencia de uno de los casos, sin duda, más rocambolescos de la historia de Loterías.

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