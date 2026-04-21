Miguel Reija, exdelegado de Loterías en A Coruña y hermano del lotero acusado: "No vi ninguna actuación ilícita"

Después de escuchar en la jornada de ayer la declaración del lotero, hoy fue su hermano, el que era en el momento de los hechos el delegado provincial de Loterías de A Coruña, el que respondió a las preguntas de las partes.

Miguel Reija defendió ante el tribunal su actuación y también la de su hermano Manuel, el lotero. Rechazó haber realizado ninguna gestión para agilizar que su hermano cobrase los 4,7 millones de euros del boleto de la Primitiva que supuestamente se encontró de casualidad en su administración, y asumió la responsabilidad de su decisión de que el boleto en cuestión quedase en manos de Manuel hasta el día siguiente: "por si aparecía su dueño". Aseguró que quería evitar que el proceso se alargase demasiado si le daba entrada al boleto por los canales oficiales, por lo que prefirió esperar a ver si su propietario daba señales en aquellas primeras horas.

La mañana de este martes fue densa y, a ojos de la presidenta del Tribunal de la Audiencia de A Coruña que juzga el caso, reiterativa. Tanto que la jueza solicitó varias veces a las partes que avanzasen en sus preguntas y no repitiesen lo que, a su entender, eran las mismas cuestiones una y otra vez.

Con todo, tanto el Ministerio Fiscal como los abogados de las acusaciones y las defensas trataron de reconstruir los pasos dados aquel día de hace ya 14 años en el que Manuel Reija llegó a la delegación provincial de Loterías preguntándole a su hermano Miguel qué hacía con un boleto premiado con 4,7 millones de euros que alguien se había olvidado en su administración.

Miguel aseguró que quiso evitar que se alargase el proceso

El primer punto relevante a tener en cuenta es el hecho de que el lotero comprobase, supuestamente, ese boleto encontrado por su cuenta. Su hermano aseguró hoy en su declaración que "hay de todo". Loteros "muy pulcros" que no comprueban ningún boleto que quede en sus administraciones; otros que a veces los comprueban, "y lo entiendo"; e incluso quienes los comprueban siempre y “ya tienen fama de hacerlo”. No era el caso de su hermano, dijo Miguel, quien no tenía fama.

¿No tenía fama de hacerlo pero lo hacía? ¿Lo hizo solo en este caso concreto? ¿Comprobó el boleto delante del cliente pero le ocultó que estaba premiado? Esto es lo que considera la Fiscalía y aquí una de las cuestiones principales a dirimir.

Otra de ellas es la que tiene que ver con la custodia del boleto. ¿Tiene algún sentido que le dejase a su hermano llevarse el boleto a la administración sin darle entrada oficial por si aparecía el dueño? ¿Se le iba a entregar sin más a ese supuesto propietario que apareciese reclamándolo? ¿Por qué no quedó custodiado en la delegación provincial de Loterías? Punto relevante que habrá que valorar también.

El exdelegado defendió esta decisión, aunque lo cierto es que no consiguió explicarla del todo. Lo que sí aseguró es que guardó el boleto en un sobre para preservar posibles huellas dactilares y evitar su deterioro, y que pretendió en todo momento protegerlo para dar con su legítimo propietario. Vamos, que no era su intención colaborar en la apropiación.

Miguel Reija reconoció también en su declaración que ocultó inicialmente la identidad de su hermano durante la investigación, es decir, el hecho de que la persona que había encontrado el boleto era Manuel Reija. Según él lo hizo por estrategia, con el objetivo de evitar dar datos ante posibles reclamaciones del boleto en cuestión.

"Podría haber ido a cobrarlo a Albacete"

Varios profesionales del sector han respaldado esta actuación, teniendo en cuenta que cualquier información sobre dónde o cómo había aparecido podría facilitar que surgiesen falsos propietarios. Aun así, la Fiscalía mantiene sus acusaciones debido a las contradicciones detectadas y a las dudas sobre la transparencia en la gestión.

Miguel repitió hasta en dos ocasiones que no vio nada ilícito en lo que su hermano le estaba contando, hasta el punto de utilizar la palabra honorable. "Me pareció que estaba actuando de una manera totalmente honorable. Me implicó a mí como delegado de Loterías, cuando él podía haberse ido a cobrarlo a Albacete, a donde fuera", aseguró.

Es cierto que no lo hizo. No se fue a Albacete a cobrarlo, pero al ser un boleto que funciona al portador. Eso sí, para cobrarlo en un banco de Albacete tendría que dejar sus datos igualmente, por lo que parece un rastro bastante sencillo de seguir.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.