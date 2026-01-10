Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería Primitiva de España

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 10 de enero de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 10 de enero de 2026 con el que podrás ganar un bote de 76.500.000 euros.

La Loter&iacute;a Primitiva

La Lotería PrimitivaAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 10 de enero de 2026. Comprueba tu número de La Primitiva y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 76.500.000 euros.

La Primitiva es un sorteo administrado por Loterías y apuestas del Estado. En caso de querer jugar en el sorteo de La Primitiva, se debe apostar a un número de seis cifras. Las combinaciones en el sorteo de La Primitiva varían desde 8 distintas la misma vez o una combinación de más números a elegir.

Las distintas combinaciones y números ofrecen la posibilidad de seleccionar en cada apuesta cualquier número que vaya del 1 al 49. También deberás seleccionar un número complementario y el número del reintegro, que se extraen en un bombo aparte que contiene números del 0 al 9.

Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. También puedes jugar en el sorteo de La Primitiva a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Sorteo Extraordinario de Invierno de hoy sábado 10 de enero: Comprobar décimo del sorteo, en directo

Sorteo Extraordinario de Invierno de hoy sábado 10 de enero: Comprobar décimo del sorteo, en directo

Sorteo de la Bonoloto: Comprobar resultado de hoy

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 10 de enero de 2026

Resultados ONCE hoy: Comprobar número del sorteo del Super Once y Sueldazo de la Once

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy sábado 10 de enero de 2026 en directo

La Lotería Primitiva
Lotería Primitiva de España

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 10 de enero de 2026

Comprobar Sorteo Extraordinario de Invierno de la Lotería Nacional 2026 del sábado 10 de enero
Lotería Nacional

Comprobar Sorteo Extraordinario de Invierno de la Lotería Nacional 2026 del sábado 10 de enero

Premios del sorteo extraordinario de invierno de la Lotería Nacional 2026 del sábado 10 de enero
Lotería Nacional

Premios del sorteo extraordinario de invierno de la Lotería Nacional 2026 del sábado 10 de enero

El Sorteo Extraordinario de Invierno de la Lotería Nacional, también conocido como el Sorteo de la Niña, reparte importantes premios y se presenta como una nueva oportunidad para empezar el año con ilusión.

Varias personas hacen cola frente a la administración de lotería Doña Manolita, en Madrid
Loterías

Dónde han caído el bote de 53 millones de euros del Euromillones, el de 1,2 millones de euros de la Bonoloto, y los premios del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 9 de enero de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de este viernes 9 de enero y dónde han sido validados.

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 9 de enero de 2026

Resultado Eurojackpot de la ONCE

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de la ONCE hoy viernes 9 de enero de 2026

Euromillones en directo

Euromillones: Resultado de hoy viernes 9 de enero de 2026

Publicidad