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Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy miércoles 16 de septiembre de 2026

Comprueba tu número de la Bonoloto de hoy, miércoles 16 de septiembre de 2026, y descubre si tu cupón coincide con la combinación ganadora del sorteo.

La Bonoloto de hoy

La Bonoloto de hoy Antena 3 Noticias

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Estamos a la espera de conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, miércoles 16 de septiembre de 2026. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Bonoloto de hoy.

Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El importe para participar en el sorteo de La Bonoloto es de 0,50 euros en total. El mínimo de apuestas que hay que hacer para jugar en el sorteo es de dos, así que el coste es de 1 euro.

El sorteo permite la opción de jugar hasta 8 combinaciones de 6 números cada una al mismo tiempo (sencilla) o de más números que se correspondan con otras apuestas.

El único día que no puedes jugar a La Bonoloto es el domingo. El primer sorteo fue en 1988 y ha tenido muy pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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