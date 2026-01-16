Horario y dónde ver el Sorteo Especial de los Niños de San Ildefonso de la Lotería Nacional del sábado 17 de enero de 2026

El Sorteo Especial Niños de San Ildefonso vuelve en 2026 con premios y mucha ilusión. Te contamos a qué hora se celebra y dónde puedes verlo en directo para no perderte ningún premio.

Cada año, después de los sorteos más típicos de las Navidades, miles de personas vuelven a poner sus esperanzas en uno de los sorteos más entrañables del calendario de Loterías y Apuestas del Estado. Aunque no tiene la trascendencia mediática del Sorteo de Navidad o del Niño, este sorteo se ha convertido en una cita muy esperada por su carácter emotivo, su historia y, por supuesto, por los premios que reparte.

Consulta el horario del Sorteo Especial Niños de San Ildefonso 2026 y descubre dónde ver en directo este sorteo de la Lotería Nacional: fecha, retransmisión y todos los detalles.

¿Cuándo se celebra el Sorteo Especial Niños de San Ildefonso?

El Sorteo Especial Niños de San Ildefonso de la Lotería Nacional se celebrará el sábado 17 de enero de 2026 en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. La hora de inicio está prevista para las 13:00 horas (hora peninsular).

Este sorteo clásico de la Lotería Nacional mantiene el sistema de bombos múltiples, extracción manual y la participación de los alumnos del Colegio de San Ildefonso, que desde 1771 forman parte de la historia de los sorteos más emblemáticos del país, cuando el alumno Diego López cantó por primera vez los premios.

¿Dónde ver el Sorteo Especial Niños de San Ildefonso?

Si quieres comprobar al instante si tu número ha resultado premiado y la cantidad que te ha tocado desde Antena 3 Noticias podrás verificarlo. También puedes seguir el sorteo en directo en el portal de RTVE Digital dedicado a loterías.

¿Tienes ya tu décimo? Si quieres una oportunidad extra para empezar el año con mucha suerte, participa en el Sorteo Especial Niños de San Ildefonso y comparte alegría con tus familiares, amigos o compañeros de trabajo.

¿Qué premios reparte este sorteo?

El Sorteo Especial Niños de San Ildefonso tiene una curiosidad, es el único sorteo del año cuyo precio es de 12 euros el décimo y cuenta con un primer premio de ¡1.000.000 de euros por serie!. Se juegan un total de diez series de 100.000 números cada una y se reparte un total de 84 millones de euros Los principales premios que se reparten son los siguientes:

Primer premio: 100.000 € al décimo.

Segundo premio: 25.000 € al décimo.

Tercer premio: 5.000 € al décimo.

Premios menores y aproximaciones: un total de 4.155.100 €.

Plazos para adquirir los décimos

Los décimos del Sorteo Especial Niños de San Ildefonso están disponibles en ventanilla hasta el sábado 17 de enero a las 12:30 (hora peninsular). También puedes adquirir tus décimos vía online, hasta el mismo día del sorteo. ¡Participa y empieza el año con buen pie!

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.