Gordo Primitiva

Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 07 de septiembre de 2025

Consulta los números premiados del sorteo de El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 07 de septiembre de 2025 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 11.900.000 euros.

Gordo Primitiva: Comprobar número del domingo

Gordo Primitiva: Comprobar número del domingo

Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 07 de septiembre de 2025con un bote de 11.900.000 euros.

Loterías y Apuestas del Estado ofrece el sorteo de lotería El Gordo de la Primitiva. Las apuestas deberán hacerse en mínimo un número 5 números para poder participar en el sorteo del Gordo. La primera selección será en la 1ª matriz (pronósticos) del 1 al 54 y la 2ª (número clave) del 0 al 9.

A los acertantes del número clave, sin tener en cuenta el resto de premios, se les abonará el reintegro. El precio por apuesta en el sorteo de El Gordo de La Primitiva es de 1,50 €.

Para ganar en el Gordo se puede participar en tres categorías distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 1,50 € cada apuesta.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

