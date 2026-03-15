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Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 15 de marzo de 2026

Comprueba tu número del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 15 de marzo de 2026, en el que podrás ganar un bote de 6.500.000 euros.

Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo en directo

Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo en directoAntena 3 Noticias

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En breves instantes podrás comprobar el número del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 15 de marzo de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva que cuenta con un bote de 6.500.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

Loterías y Apuestas del Estado ofrece el sorteo de lotería El Gordo de la Primitiva. Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de la 2ª matriz, que es el número clave.

A los acertantes del número clave, sin tener en cuenta el resto de premios, se les abonará el reintegro. Cada apuesta de El Gordo de La Primitiva tiene un precio de 1,50 €.

Para poder participar es necesario abonar el importe de 1,50 € por apuesta en las categorías de Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo en directo

Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 15 de marzo de 2026

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