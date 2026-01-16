Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 16 de enero de 2026

El resultado del sorteo de Euromillones de hoy, viernes 16 de enero de 2026 con un bote de 77,000,000 euros ha agraciado al número 5, 17, 24, 29 y 50, siendo las estrellas el 5 y 10. Además, El Millón de Euromillones ha caído en el código XCQ54823.

El ganador de Euromillones de hoy, viernes 16 de enero de 2026 ha sido para el número 5, 17, 24, 29 y 50, y las estrellas las formadas por los números 5 y 10. El sorteo de Euromillones tiene un bote de 77,000,000 euros. El código premiado en el sorteo de El Millón de Euromillones es el XCQ54823.

El sorteo de Euromillones permite jugar 5 números comprendidos entre el 1 y el 50, sumado a dos estrellas que van desde el número 1 hasta el 11. Los premios se pueden conseguir en función de si se aciertan 5 números y 1 o ninguna estrella; 4 números y 2, 1 o ninguna estrella; 3 números y 2, 1 ó 0 estrellas; 2 números y 2, 1 o ninguna estrella; o 1 número y las 2 estrellas que se pueden jugar. Este sorteo también reparte premios para aquellos que acierten 5 números y 1 ó ninguna estrella, 4 números y 2, 1 o ninguna estrella, 3 números y 2,1 o 0 estrellas, 2 números y 2, 1 ó 0 estrellas; y 1 número y las 2 estrellas.

El sorteo de Euromillones se celebra semanalmente, cada martes y viernes en toda Europa. En este sorteo participan 9 países: Bélgica, Irlanda, Austria, Portugal, España, Reino Unido, Francia, Irlanda, Luxemburgo y Suiza

La cantidad del bote máximo del sorteo de Euromillones es de 190 millones de euros. Si se celebran cuatro sorteos sin ningún ganador, la cantidad del bote acumulada hasta el momento pasaría a repartirse entre los premiados de la siguiente categoría.

El sorteo de Euromillones reparte el 50% de lo que recauda en premios dentro de 13 categorías establecidas por la cantidad de aciertos. Si en el mismo sorteo no hay premiados en el premio, la cantidad se acumula para el siguiente bote.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

