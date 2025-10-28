Euromillones: Resultado de hoy martes 28 de octubre de 2025

En breves instantes podrás conocer el resultado de Euromillones de hoy, martes 28 de octubre de 2025. Comprueba tu número de Euromillones y El Millón y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 62.000.000 euros.

Los premios de Euromillones se pueden obtener al jugar 5 números distintos desde el 1 hasta el 50 acompañados de dos estrellas, desde el número 1 hasta el 11. El sorteo de Euromillones permite ganar los distintos premios acertando 5 números y 1 o ninguna estrella; 4 números y 2, 1 o ninguna estrella; 3 números y 2,1 ó 0 estrella;, 2 números y 2, 1 ó 0 estrellas; y 1 número y las 2 estrellas. Cada apuesta que realices tiene un precio de 2,50 euros. Para ganar en el sorteo de Euromillones tendrás que acertar todos los números, aunque también hay premios menores a los que puedes optar.

Los martes y viernes se celebra el sorteo de Euromillones, y tiene lugar en nueve países europeos en total: Bélgica, Austria, Reino Unido, España, Portugal, Suiza, Francia, Luxemburgo y Irlanda.

Lo más ansiado del sorteo de Euromillones es su bote millonario. La nueva normativa indica que al llegar al bote máximo de 190 millones de euros, si no hay acertante, se mantendrá durante cuatro sorteos más. Si, tras estos el Euromillones continúa sin ganador, la suma del bote del sorteo se repartiría entre los acertantes de la siguiente categoría premiada.

La mitad de la recaudación del sorteo de Euromillones se destina de forma íntegra a los premios, divididos en trece categorías de distinta cuantía. Los acertantes de primera categoría en el sorteo de hoy se llevarán el mayor premio. Si el premio quedara vacío, la cifra se acumularía para el siguiente sorteo de Euromillones

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

