Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Euromillones

Euromillones: Resultado de hoy martes 13 de enero de 2026

Consulta los números premiados del sorteo de Euromillones de hoy, martes 13 de enero de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de euros.

Euromillones

EuromillonesAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, martes 13 de enero de 2026. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados del Euromillones que cuenta con un bote de euros.

Cada apuesta del sorteo de Euromillones tiene un precio de 2,50 €. Para jugar tendrás que seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Los ganadores del Euromillones son aquellos que aciertan todos los números. Euromillones ofrece un 3,95% del premio final a los ganadores que acierten sus cinco números más una estrella y en el caso de que solo se acierten los cinco números, la cantidad correspondiente es del 0,92%. Si el sorteo no tiene ningún ganador, todo lo recaudado para el bote final hasta el momento, se acumula para el siguiente primer premio.

Actualmente el Euromillones se realiza en nueve países europeos: España, Reino Unido, Francia, Luxemburgo, Bélgica, Irlanda, Portugal, Suiza y Austria. El sorteo tiene una frecuencia semanal, celebrándose cada martes y viernes.

El sorteo de Euromillones tiene como bote máximo 190 millones de euros. Al pasar cuatro sorteos sin ningún acertante, la cantidad del premio acumulada hasta el momento se transfiere a los premiados de la siguiente categoría.

La mitad de la recaudación del sorteo de Euromillones se destina de forma íntegra a los premios, divididos en trece categorías de distinta cuantía. Los acertantes de primera categoría en el sorteo de hoy se llevarán el mayor premio. Si el premio quedara vacío, la cifra se acumularía para el siguiente sorteo de Euromillones

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Euromillones

Euromillones: Resultado de hoy martes 13 de enero de 2026

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy martes 13 de enero de 2026 en directo

La Bonoloto de hoy

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy martes 13 de enero de 2026

Administración de Lotería 'Doña Manolita'
Loterías

Dónde han caído el bote de 77 millones de La Primitiva y los premios de la Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy, lunes 12 de enero

Imagen de resultado de Eurodreams
Eurodreams

Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy lunes 12 de enero de 2026

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy
La Primitiva

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del lunes 12 de enero de 2026

El número ganador de La Primitiva de hoy, lunes 12 de enero de 2026 es el 2, 16, 18, 20, 43 y 46, siendo el número complementario el 19 y el reintegro el 6, con un bote de 77.000.000 euros.

Cupón Diario y Super Once
ONCE

Resultado ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once hoy lunes 12 de enero de 2026

Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE de hoy, lunes 12 de enero de 2026 y comprueba el resultado del Cupón Diario y Super Once.

Sorteo de la Bonoloto: Comprobar resultado de hoy

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 12 de enero de 2026

Imagen del número premiado en el Sorteo de Navidad de la Lotería, repartido entre los vecinos de Villamanín (León).

Villamanín cobra el premio del Gordo de la Lotería de Navidad e inicia el trámite para repartirlo

Comprueba en las combinaciones ganadoras del Gordo de la Primitiva, la Bonoloto y el Sueldazo de la ONCE de este domingo 25 de febrero.

Dónde han caído el bote de 14,4 millones del Gordo, el de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy domingo 11 de enero

Publicidad