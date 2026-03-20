EUROJACKPOT
Resultado Eurojackpot: Comprobar número hoy viernes 20 de marzo de 2026
El Eurojackpot de la ONCE de hoy, viernes 20 de marzo de 2026, ha agraciado al número 02 17 21 25 30 y los soles 02 y 06.
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El resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 20 de marzo de 2026 ha agraciado al número 02 17 21 25 30, siendo los soles los números 02 y 06.
El Eurojackpot es un juego administrado por la ONCE que se celebra cada viernes y cuenta con un bote mínimo de 10 millones de euros. El bote del Eurojackpot se van acumulando semanalmente pudiendollegar a los 90 millones de euros. En cada sorteo se destina a premios el 50% de la recaudación. Los premios se componen del 50% del total de las apuestas, que pueden ser sencilla o múltiple.
Las apuestas se dividen en dos categorías: sencilla o múltiple. La apuesta sencilla se juega seleccionando 5 números, del 1 al 50, junto a dos soles, con números desde el 1 hasta el 10. La apuesta múltiple ofrece la posibilidad de jugar desde 5 números distintos hasta 10 más 2, 3, 4 o incluso 5 soles. Si prefieres jugar al Eurojackpot con una apuesta múltiple, deberás seleccionar 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles. El coste del boleto del sorteo seguirá siendo el mismo que para la simple.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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