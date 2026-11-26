Estamos a la espera de conocer los resultados de los sorteos de la ONCE del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once de hoy jueves 26 de noviembre de 2026. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 26 de noviembre de 2026 es el X. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie X del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El sorteo del Cupón diario de la ONCE es el más longevo de la organización. Se celebra semanalmente de lunes a jueves. Si aciertas los cinco números y la serie en el Cupón Diario, ganarás un premio de 500.000 euros. En el sorteo diario del cupón de la ONCE hay un premio de 500.000 euros y 49 premios de 35.000 euros. 500.000 euros pueden ser tuyos si eres el ganador del Cupón Diario (número y serie).

El cupón diario de la ONCE es el sorteo más longevo de la organización que lo celebra desde el 8 de mayo de 1939 llamado en aquel entonces Cupón Pro-Ciegos. Al principio, jugar en el sorteo del cupón diario costaba 10 céntimos por boleto y 3 cifras en juego más una sola serie de 5 números.

Sorteo Mi Día de la Once

El resultado del sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, jueves 26 de noviembre de 2026 ha agraciado a la fecha X, siendo el número de la suerte el X.

En el sorteo de Mi día de la ONCE sólo tienes que elegir una fecha de entre las 36.525 fechas comprendidas en un periodo de 100 años. Ninguno de los premios, excepto el bote, será acumulativo. Cada combinación registrada en el sorteo Mi día es una fecha y se juega por el valor de 1€. En cada apuesta tienes que seleccionar un día, mes y año de entre las 36.525 fechas disponibles para que sea la ganadora. El sorteo ofrece la posibilidad de elegir el Número de la suerte que acompaña a la combinación ganadora desde el 1 hasta el 11. El sorteo de Mi día de la ONCE no tiene una cantidad fija de bote final. En los premios fijos el máximo que puedes ganar es de 5€ al acertar el año y el mínimo es de 1€ , al acertar el Número de la Suerte.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 26 de noviembre de 2026 es X.

El Super Once es un sorteo que se celebra diariamente de lunes a domingo. Para participar tendrás que elegir entre 5 y 11 números de la matriz compuesta por un total de 80 números, siendo el orden de éstos indiferente. Los premios varian en función de los números y la cantidad de la apuesta por boleto, para salir en una combinación de 20 números. Al jugar en el sorteo del Super Once de la ONCE puedes ganar hasta un millón de euros por cada apuesta de 11 números, por el precio de 1€. Cada día, el Super Once celebra tres sorteos diarios: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. El cupón que está en juego en el Super Once tiene que registrarse con un mínimo de 5 combinaciones distintas y un máximo de 11.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del jueves 26 de noviembre de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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