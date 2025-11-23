Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 23 de noviembre de 2025

Ya conocemos el resultado del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 23 de noviembre de 2025. El número premiado en el Gordo de la Primitiva es el 10, 22, 31, 51 y 52 y la clave compuesta por el número 7. El sorteo del Gordo de la Primitiva tiene un bote de 9.800.000 euros.

El Gordo de la Primitiva es un sorteo que pertenece a Loterías y Apuestas del Estado. Cada apuesta válida del Gordo de la Primitiva consiste en 5 números que vayan del 1 al 54 de la 1ª matriz y otro distinto del 0 al 9 de la segunda matriz (número clave).

A pesar de no acertar los 5 números, pero aciertas el número clave, te llevas el importe del reintegro. El precio por apuesta en el sorteo de El Gordo de La Primitiva es de 1,50 €.

Se puede participar en el sorteo del Gordo de la Primitiva a través de las apuestas de Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas. Cada apuesta representa el importe de 1,50 €.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com