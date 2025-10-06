Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Dónde han caído los premios de la Bonoloto, la Primitiva, EuroDreams y los premios de la ONCE de hoy, lunes 6 de octubre de 2025

Consulta los números premiados en los sorteos de la ONCE, Bonoloto, Eurodreams y la Primitiva este lunes 6 de octubre y dónde han sido validados.

Imagen de archivo de una administraci&oacute;n de Loter&iacute;as y Apuestas del Estado.

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.Getty

Antena 3 Noticias
Publicado:

Este lunes 6 de octubre de 2025 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto, Eurodreams y la Primitiva. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 16 20 41 28 14 45. Complementario: 10. Reintegro: 6.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 32 de Gijón (Asturias), situada en C.C. Alcampo, Gijón-Roces, Ctra. N630, L-2.

EuroDreams

En el sorteo de Euro Dreams lunes día 6 de octubre de 2025, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 31 - 36 - 40 - 26 - 30 18 - Sueño: 4.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0). En el próximo Sorteo de EuroDreams el premio de Primera Categoría (6+1) será de 30.000 euros al mes durante 30 años hasta que aparezca un ganador.

La Primitiva

En el sorteo de la Lotería Primitiva, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 30 19 12 44 10 14 Complementario: 08 Reintegro: 4. JOKER: 9770207

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 14.200.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 24.040 de Burriana (Castellón), situado en Generalitat Valenciana, 8 y en el nº 81.875 de Torrent (Valencia), situado en San Valeriano, 25.

ONCE

En el sorteo del Super 11, celebrado el lunes 6 de octubre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El martes, 7 de octubre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 euros. El precio unitario de la combinación es de un euro por sorteo.

