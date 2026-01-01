Cuánto se lleva Hacienda de los premios de la lotería del Cupón Extra de Navidad ONCE del 1 de enero 20226

Este 1 de enero se celebra el Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2026, uno de los momentos más esperados en España para quienes participan en la lotería. Este sorteo reparte premios jugosos y genera ilusión entre miles de jugadores, pero no todos los cupones se cobran íntegros: Hacienda aplica retenciones según la cuantía, y conocer cómo funciona permite evitar sorpresas desagradables.

El sorteo ofrece distintos tipos de premios. Entre los más importantes se encuentran los 90 premios de 400.000 euros a las cinco cifras y otros 90 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del primer premio adicional. A estos se suman los premios secundarios como aproximaciones, reintegros y últimos números, que multiplican las oportunidades de ganar aunque con importes menores. Conocer qué premios tributan y cuáles están exentos es clave para calcular el beneficio real.

Cuánto retiene Hacienda por un premio del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2026

Si te preguntas qué porcentaje retiene Hacienda en los premios de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, la respuesta es clara: los premios de 40.000 euros o más se les aplicará una retención del 20%.

Por ejemplo, un premio de 400.000 euros se ve reducido en 80.000 euros por Hacienda, dejando un importe neto de 320.000 euros. De igual manera, los premios de 40.000 euros sufren una retención de 8.000 euros, por lo que el ganador recibe 32.000 euros. Saber esto de antemano permite planificar mejor el uso del premio y entender la diferencia entre el valor anunciado y el efectivo que se recibe.

No todos los premios se gravan: los premios menores, como reintegros, aproximaciones y las últimas cifras del primer premio, están exentos de impuestos, sin importar su cantidad. Esto significa que si el cupón coincide con estas categorías, se cobra el premio íntegro, sin deducción alguna.

Conocer esta información es útil no solo para este sorteo, sino como referencia para cualquier participación futura en loterías de la ONCE en España, ya que las reglas de tributación suelen mantenerse constantes. Comprender qué premios tributan y cuáles no evita sorpresas y permite disfrutar del premio con tranquilidad.

En definitiva, si participas en el Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2026, recuerda que Hacienda retiene un 20% de los premios mayores a 40.000 euros, mientras que los premios menores quedan exentos. Con esta información, la ilusión del sorteo se mantiene intacta y es posible planificar cómo disfrutar del premio con total seguridad.

