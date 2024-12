Dónde han caído los premios de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy, miércoles 4 de diciembre

Este miércoles 20 de noviembre de 2024 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 45 07 23 22 27 49. Complementario: 34. Reintegro: 8.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 99 de Barcelona, situada en Rda. General Mitre, 1; en lanº 3 de Erandio Bizkaia, situada en C.C. Carrefour Erandio Lataondo Bidea, 2 L-9; y en la nº 1 de Guadarrama, Madrid, situada en Alfonso Senra, 63.

Once

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, miércoles 27 de noviembre de 2024 es el 28822. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 11 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.

El sorteo del Cupón diario de la ONCE es el más longevo de la organización. Se celebra semanalmente de lunes a jueves. Si aciertas los cinco números y la serie en el Cupón Diario, ganarás un premio de 35.000 euros. Al abonar 0,50 € más en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE puedes participar en el sorteo de La Paga. El premio del sorteo de La Paga, añadido del Cupón Diario, es de 3.000 mensuales durante 25 años.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, miércoles 04 de diciembre de 2024 es 5, 8, 12, 15, 21, 27, 38, 40, 42, 43, 44, 47, 51, 52, 62, 67, 70, 77. 81. 83

En el sorteo del Super 11, celebrado el miércoles 4 de diciembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior. El jueves, 5 de diciembre de 2024 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

