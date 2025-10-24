ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once, resultado de hoy viernes 24 de octubre de 2025 en directo

Estamos a la espera de conocer el resultado de los sorteos de la ONCE de hoy, viernes 24 de octubre de 2025. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el Cuponazo y Super Once de hoy.

Cuponazo de la ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy , viernes 24 de octubre de 2025 ha agraciado al número X de la serie X. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

Números premiados en el Cuponazo de la ONCE con 100.000 euros:

Cada viernes puedes ganar 9 millones de euros con el Cuponazo de la ONCE y 6 premios de 100.000€ cada uno. Además, puedes ganar 15 millones de euros y 6 premios de 200.000 euros al abonar 2€ más y convertir tu apuesta en Cuponazo XXL. En el sorteo es necesario seleccionar una combinación que pueda ser ganadora y seleccionar la cantidad de números que quieres jugar. La combinación ganadora está formada por 5 cifras y un número en la serie que vata desde el 1 hasta el 135. Dentro del mismo cupón se pueden acumular los premios de 1ª y 2ª categoría.

El número premiado, también llamado número principal, determina también el ganador de muchos otros premios: 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras, 1.215 premios de 150 euros a las 4 últimas cifras, 12.150 premios de 15 euros a las 3 últimas cifras, 121.500 premios de 6 euros a las 2 últimas cifras y por último 1.215.000 premios de 3€ a la última cifra. Este último no sería un premio propiamente dicho, pues sería el reintegro del importe pagado por el cupón (3€).

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 24 de octubre de 2025 es X.

Todas las semanas puedes participar en el sorteo de Super Once. La participación se registra al escoger entre 5 y 11 números a elegir entre 80. El sorteo del Super Once de la ONCE selecciona 20 números ganadores y varía el premio dependiendo de la cantidad abonada por apuesta y los números acertados. El premio máximo del Super Once de la ONCE es un millón de euros al jugar una apuesta de 1 € con 11 números. Cada día, el Super Once celebra tres sorteos diarios: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Puedes hacer tu apuesta en el sorteo en 7 combinaciones distintas: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5 números al día y sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del viernes 24 de octubre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

